Zwei Aufsteiger duellieren sich

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen dem SV Winzeln und der SGM Deißlingen/Lauffen beginnt am heutigen Samstag (15.30 Uhr) der zweite Spieltag der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald. Fünf Mannschaften gingen vergangene Woche als Sieger vom Platz. Es wird sich zeigen, wem der perfekte Saisonstart mit sechs Punkten aus zwei Partien gelingt. Alle Sonntagsspiele werden um 15 Uhr angepfiffen. Der SV Zimmern o.R. II ist spielfrei.

SV Winzeln – SGM Deißlingen/Lauffen (Samstag, 15.30 Uhr). Während Winzeln mit 4:1 in Renquishausen erfolgreich startete, unterlag die SGM daheim trotz zweifacher Führung dem SV Villingendorf (2:4). So früh in der Saison kann keines der Teams als Favorit gesehen werden, doch der Heimvorteil ist auf Seiten des SVW. In der abgelaufenen Spielzeit landeten beide als Aufsteiger im vorderen Tabellendrittel (vierter und fünfter Platz).

SC Wellendingen – FV Kickers Lauterbach (Sonntag, 15 Uhr). Der Aufsteiger aus Lauterbach dürfte durch den späten 3:2-Derbysieg über die SGM 08 Schramberg/SV Sulgen euphorisiert sein und wird es dem SCW nicht leicht machen, die ersten Punkte zu verbuchen. Sollten die Kickers auch in diesem Spiel punkten, wäre es ein sehr guter Saisonstart nach dem direkten Wiederaufstieg.

SGM 08 Schramberg/SV Sulgen – SV Renquishausen. Im Juni standen sich die SpVgg 08 Schramberg und der SV Renquishausen in der Relegation gegenüber. Durch den Landesliga-Aufstieg des SV Seedorf stiegen die Heuberger trotz der 2:3-Niederlage auf, Schramberg blieb Bezirksligist und spielt jetzt in einer SGM mit Sulgen. Beide waren zum Auftakt unter den Verlierern zu finden.

SV Villingendorf – SGM Bösingen II/Beffendorf. Dem SV Villingendorf ist zuzutrauen, mit sechs Punkten in die Saison zu starten. Der Derbygegner SGM Bösingen II/Beffendorf kam gegen den FV 08 Rottweil zu einem 1:1-Unentschieden. Auch an diesem Spieltag ist man in der Außenseiterrolle. Es gibt sicherlich leichtere Startprogramme als das der SGM Bösingen.

FV 08 Rottweil – SV Gosheim. Überzeugen konnten die Rottweiler am ersten Spieltag nicht. Gosheim reist nach dem Derbysieg (3:2 gegen den SV Bubsheim) mit einem guten Gefühl an und hat in dieser Verfassung gute Chancen, beim Absteiger zu punkten. Der Gastgeber musste vergangene Woche auf Kapitän Simon Kläger krankheitsbedingt verzichten. Die Begegnung ist offen.

SpVgg Bochingen – FSV Schwenningen. Die Heimmannschaft war zum Auftakt spielfrei und ist demnach noch ohne Pflichtspiel. Die FSV Schwenningen meldete sich mit drei Punkten (2:0 gegen den SC Wellendingen) in der Bezirksliga zurück. Die Bochinger werden erst nach dem Spieltag wissen, auf welchem Leistungsstand man sich befindet. Der FSV Schwenningen, der einen breiten Kader zur Verfügung stehen hat, sind dabei weitere Punkte zuzutrauen.