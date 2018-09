Zwei Ämter des Landratsamts ziehen um

Das Baurechts- und Umweltamt sowie das Wasserwirtschaftsamt des Landkreises Tuttlingen ziehen in der Woche vom 17. bis 21. September vom Hauptgebäude des Landratsamtes in ein Bürogebäude in der Ulrichstraße 7 in Tuttlingen um. In dieser Zeit sind die Mitarbeiter beider Ämter weder persönlich, noch per E-Mail oder Telefon erreichbar.

In sehr dringenden Fällen können sich die Bürgerinnen und Bürger an die Zentrale des Landratsamtes Tuttlingen unter 07461 / 9260 wenden. Das Landratsamt bittet um Verständnis. Ab Montag, 24. September, sind beide Ämter wieder wie gewohnt per E-Mail, Telefon und persönlich in der Ulrichstraße 7, 78532 Tuttlingen erreichbar. Die postalische Adresse des Baurechts- und Umweltamtes sowie des Wasserwirtschaftsamtes lautet weiterhin Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen. Auch die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Mitarbeiter ändern sich nicht.