Zusammengewürfelter Chor überzeugt in Tuttlinger Stadtkirche

Zum fünften Mal ist am Samstag der Verein Cantus in der Tuttlinger St. Gallus-Kirche aufgetreten. Die Besonderheit dabei: Der Chor bestand erst seit wenigen Tagen. Wolf-Rüdiger Spieler, Kirchenmusiker aus Köln, veranstaltet Konzerte in ganz Deutschland nach einem einzigarten Konzept: Im Internet sucht er Sänger und lädt diese an den Veranstaltungsort ein.

So kamen für dieses Konzert 26 Sängerinnen und Sänger aus Orten in der Schweiz bis Stuttgart zusammen. Sie probten von Donnerstag bis Samstag im Gemeindehaus St. Josef für das Abschlusskonzert am Samstagnachmittag.

Das Ergebnis war wie üblich überwältigend. Schon der Beginn mit Mendelssohns festlichem „Kommt, lasset uns anbeten“ war von einer Klangschönheit, die erstaunen ließ. Um solch verschiedene Stimmen zu einer Einheit zu formen, ist Stimmbildung von Nöten, sagte Wolf-Rüdiger Spieler. In welch herrliches Forte und in welch sanftes Piano wurden die vielen Hörer hier eingehüllt. Mit welchem Wohlklang sang der Chor die polyphone Motette op. 30 von Johannes Brahms.

Es folgten die beiden lateinischen Motetten, „Veni Domine“ von Mendelssohn und „Ave verum“ des Engländers Edward Elgar (1857-1934), letzteres eine ganz wundersame Komposition für Chor und Orgel.

Wolf-Rüdiger Spieler braucht keinen Organisten, er ist selber glänzender Organist. Nachdem er seinen Chor begleitet hatte, bot er eine Improvisation. Flink und kraftvoll war der erste Satz mit einer gekonnten Fuge am Ende. Im ruhigen Mittelteil erklang der Choral „Wie schön leucht uns der Morgenstern“. Dann eröffnete eine flinke Fugette den Schlussteil und plötzlich spielte die Posaune im Pedal den obign Choral im Forte und öffnete damit einen feierlich großen Klangraum mit wunderbarer Steigerung bis zum Schluss. Wie gerne hätte man Beifall gegeben, doch die Zuhörer waren kultiviert und sparten ihn für den Schluss auf.

„Kein Wörtlein geht verloren“ von Alexander Dörr (1976) sang danach der Chor, wobei die Titelworte oft wiederholt wurden, und dann folgte, ebenfalls von Dörr, „Werft euer Vertrauen nicht weg“. Dies waren zwei eindrucksvolle Werke.

Darauf folgten noch „Cantate Domino“ von Hassler und „Erde Singe“, ein Kölner Lied von 1741 in hübschen polyphonen Sätzen von Lothar Graap. Eben so festlich wie der Beginn des Programms beendete “Jubelt dem Ewigen“ des Romantikers Louis Lewandowski dieses herrliche Konzert.