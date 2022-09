Zum Schuljahresbeginn ist die Personaldecke bei den Lehrern im Kreis dünn

Mit 39 unbesetzten Lehrerstellen sind die Schulen des Landkreises Tuttlingen ins neue Schuljahr gestartet. Zwar ist der Pflichtunterricht meist abgedeckt, doch die Personaldecke ist dünn. Sorgen bereiten den Schulen die zu erwartenden Ausfälle durch Schwangerschaften und Krankheiten.

„Ein Damoklesschwert, das über uns schwebt“, nennt die Till Haendle, Rektor der Grundschule Karlschule und geschäftsführender Schulleiter der Tuttlinger Grundschulen die aktuelle Situation. Zwar sind die Schulen im Vergleich zu den vergangenen Jahren gut ins neue Schuljahr gestartet. Doch: „Für jeden Ausfall, der kommt, gibt es keine Reserven“, fasst Haendle zusammen, was auch etliche seiner Schulleiter-Kollegen berichten.

Feste Verträge für Quereinsteiger

So bedeutet eine „gute“ Lehrerversorgung mittlerweile etwas anderes als noch vor einigen Jahren. Nur durch die erneute Mithilfe zahlreicher Quereinsteiger kommen die Schulen aktuell einigermaßen über die Runden. Diejenigen, die bereits seit mehreren Schuljahren dabei sind, haben mittlerweile auch feste Verträge auf Angestelltenbasis bekommen, so Haendle.

Hier und da gibt es pragmatische Lösungen. Matthias Funk-Baumgärtner

Auf diesem Weg ist der Pflichtunterricht zum Start des neuen Schuljahres überwiegend abgedeckt. An manchen Schulen müssen allerdings Nebenfächer wie Musik, Kunst, Sport oder Religion gekürzt oder auch Gruppen zusammengelegt werden. „Hier und da gibt es pragmatische Lösungen“, sagt etwa Matthias Funk-Baumgärtner, Rektor der Ludwig-Uhland-Realschule. An der LURS werden manche Fächer beispielsweise erst im zweiten Halbjahr gegeben. „Wir freuen uns aber erst mal, dass es ohne Schulschließungen abläuft“, sagt er.

Anfangs noch 100 Minusstunden

Simone Kauderer, Rektorin der Hermann-Hesse-Realschule, hatte ihren ersten Planungen vor einigen Wochen noch 100 Minusstunden auf dem Papier stehen. Doch dadurch, dass Teilzeitkräfte aufstockten, Lehrer von anderen Schulen zugeteilt wurden und Quereinsteiger mit an Bord sind, könne der normale Unterricht abgehalten werden, berichtet sie.

Besonders knapp geht es nach wie vor im sonderpädagogischen Bereich zu. An der Albert-Schweitzer-Schule arbeiten derzeit 22 Lehrer – doch nur acht davon haben eine sonderpädagogische Ausbildung. „Nicht mal alle Klassen sind mit Sonderpädagogen abgedeckt, das ist eine Katastrophe“, sagt Georg Unland, kommissarischer Schulleiter der Albert-Schweitzer-Schule. Auch bei ihm sind es die Quereinsteiger, die den Schulbetrieb am Laufen halten.

„Mittlerweile ist ein tolles Team gewachsen“, sieht er das Positive an der Situation. Das Schulamt versuche zwar alles, um die Versorgung sicherzustellen, doch es gäbe einfach keine Bewerber. Hoffnung macht Unland, dass es in Rottweil nun eine Außenstelle des sonderpädagogischen Seminars für Referendare gibt. „So bekommen wir in Zukunft vielleicht auch mal einen Referendar, der dann möglicherweise in Tuttlingen bleiben möchte.“

An Gymnasien nur zwei unbesetzte Stellen

Am besten versorgt sind in Baden-Württemberg derzeit die Gymnasien – was die Schulen selbst bestätigen, schreibt auch das Kultusministerium in einer Pressemitteilung. Das Regierungspräsidium Freiburg liefert Zahlen für den Landkreis Tuttlingen: Während an den Gymnasien nur zwei Stellen unbesetzt sind, sind es zehn an den Grundschulen, 18 in der Sekundarstufe I und sieben im sonderpädagogischen Bereich.

Schwierigkeiten bereiten allen Schulleitungen jedoch die schwangeren Lehrerinnen. Nach wie vor gilt in Baden-Württemberg: Wer schwanger ist, darf pandemiebedingt in der Regel nicht in Präsenz unterrichten. Sofern sie nicht krankgeschrieben sind, arbeiten die schwangeren Lehrkräfte zwar weiterhin – doch von heute auf morgen fallen sie im Unterricht aus und können meist nur noch im Hintergrund für Organisatorisches eingesetzt werden. Bereits im vergangenen Schuljahr war es dadurch an vielen Schulen zu Engpässen gekommen. „Keiner weiß, was morgen ist – und das macht es unberechenbar“, sagt Rektor Haendle.

20.000 zusätzliche Schüler in Baden-Württemberg

Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, sei die Einstellung von Lehrkräften in diesem Jahr „aufgrund des zunehmend verschärfenden Bewerbermangels“ besonders herausfordernd gewesen. Dabei habe man im Bereich des Regierungspräsidiums 200 Personen mehr eingestellt als noch im Vorjahr, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Kultusministerium, das ebenfalls von „Herausforderungen“ spricht, macht neben des Bewerbermangels auf einen weiteren Aspekt aufmerksam: Im vergangenen Jahr wurden in Baden-Württemberg mehr als 20000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler aufgenommen, die als Geflüchtete nach Deutschland kamen. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die an unsere Schulen kommen, noch einmal deutlich zunehmen wird und dass wir an manchen Orten an die Kapazitätsgrenzen auch an den Schulen kommen“, sagte Kultusministerin Theresa Schopper.