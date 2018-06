Der Turngau Schwarzwald lädt im Namen des Schwäbischen Turnerbundes und im Rahmen seiner Vorständetagung zu einem Zukunftsworkshop „Sportverein 2030“ am 5. Juli in das Sportheim der SG Busenweiler-Römlingsdorf nach Peterzell ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Bei diesem kurzweiligen Abendworkshop gibt es die Möglichkeit, sich aktiv mit der Zukunft des Vereines auseinander zu setzen indem man Megatrends der Zukunft und ihren Einfluss auf den Vereinssport kennenlernt. Außerdem erhält man einen Überblick über die konkreten Handlungsfelder der Sportvereine und bekommt Tipps und Praxisbeispiele, wie das Projekt Zukunft Schritt für Schritt im Verein angepackt werden kann.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei. Nähere Infos befinden sich auf der Turngau-Homepage unter www.turngau-schwarzwald.de. Die Anmeldungen sollten bis 21. Juni über das Gymnet oder bis 28. Juni per E-Mail an die Turngau-Geschäftsstelle unter geschaeftsstelle@turngau-schwarzwald.de erfolgen.