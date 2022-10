Zukunft braucht Förderer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der erste Vorsitzende, Sparkassendirektor Daniel Zeiler der Kreissparkasse Tuttlingen, begrüßte im Namen des Vorstandes die versammelten Mitglieder des Fördervereins und führte in die Tagesordnung ein.

Im Gastbeitrag des Trägervertreters, Landrat Stefan Bär, wurden die Entwicklung der Schülerzahlen, die regionale Schulentwicklung und auch die derzeitigen Verhältnisse am Arbeits- und Ausbildungsmarkt aufgegriffen. Die aktuelle Krisensituation fordere uns als Gesellschaft angesichts von Krieg in der Ukraine, Flüchtlingen, Inflation und Energiekrise, sodass der Appell „innerlich zusammenzurücken und Lösungen zu finden“ auch für die Schulen gelte, so Bär.

Im Bericht des Geschäftsführers des Fördervereins, Volker Teischler, wurde ein Einblick in die Mitgliederstruktur sowie die Finanzen des Freundeskreises gegeben. Trotz der Phase der Pandemie konnten Projekte realisiert werden; so wurde zum Beispiel die Teilnahme bei „Run&Fun“ finanziell unterstützt, die Auszeichnung besonders erfolgreicher Schüler der kaufmännischen Berufsschule oder auch eine Betriebsbesichtigung bei der Firma Trigema. Mit Blick in die Zukunft will der Förderkreis ein ambitioniertes Leuchtturmprojekt, den „MakerSpace“, realisieren, wo projekthaft in Lehr- und Lernsituationen gearbeitet werde kann.

Auch die JuFES, die Juniorenfirma der Fritz-Erler-Schule, bei welcher der Freundeskreis Gesellschafter ist, berichtete von seiner Arbeit. Die Geschäftsführerin der Jugendfirma, Sabine Schöttle, zog eine positive Bilanz bezüglich des lebens- und praxisnahen Unterrichtsformats und stellte einzelne Projekte der Firma vor.

Nach einer erfolgreich angenommenen Satzungsänderung sowie der Entlastung der Vorstandschaft folgte die Neuwahl des Vorstands. Da Herr Zeiler zum Oktober als Vorstandsvorsitzender zu der Sparkasse Freiburg gewechselt ist, konnte er als erster Vorsitzender nicht mehr vor Ort zur Verfügung stehen. Wiedergewählt wurden Corinna Vogelhuber von der Firma Aesculap als stellvertretende Vorsitzende, stellvertretender Schulleiter der Fritz-Erler-Schule Thomas Postatny als zweiter stellvertretender Vorsitzender und Volker Teischler als Geschäftsführer des Vereins. Nach erfolgreicher Wahl übernimmt das Amt des ersten Vorsitzenden des Vereins nun Wilfried Sauter von der Kreisparkasse Tuttlingen.