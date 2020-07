Zugfahrt endet auf Polizeirevier

Eine Zugfahrt mit dem Intercity von Stuttgart in Richtung Singen am Hohentwiel nahm für einen 38-Jährigen am Mittwochabend ein böses Ende. Die Bundespolizei Konstanz kontrollierte den Mann zwischen Spaichingen und Tuttlingen – und fand bei ihm Marihuana und Amphetamine. Die Beamten übergaben den 38-Jährigen an das Polizeirevier Tuttlingen, das nun die Ermittlungen übernimmt. Auch die Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher. Gegen den Mann erfolgt nach Abschluss der Ermittlungen eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Rottweil.