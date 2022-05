Zufahrtstor angefahren und geflüchtet

Wie der Polizei erst jetzt gemeldet wurde, ist im Zeitraum von Sonntag, 1. Mai, bis Dienstag, 24. Mai, im Paul-Ehrlich-Weg ein Zufahrtstor schwer beschädigt worden. Laut Polizei kollidierte das Auto mittig mit dem Zufahrtstor, so dass das Betonfundament der Verriegelung aus dem Boden gerissen wurde. Dabei entstand nach Mitteilung der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Autofahrer, der den Schaden verursachte, ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei sicherte an der Unfallstelle eine schwarze Abdeckung, die zu einem grauen oder schwarzen BMW X1, Baujahr 2019, gehört und vom Unfallverursacher stammen dürfte. Zeugen, die den Unfall im Bereich des Paul-Ehrlich-Wegs/Am Haken beobachte haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 94 10 zu melden.