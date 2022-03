Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jedes Jahr nach der Fasnacht, führt der Motorradclub sein Wintergrillen auf dem Rußberg durch. Coronabedingt konnte es im letzten Jahr nicht durchgeführt werden.

Holz wurde beigefahren, die Hütte mit eine Plane verschlossen und Licht und Ofen installiert, die Getränke wurden vom Verein gesponsert. Das Grillgut musste jeder selbst mitbringen. Das Wetter spielte auch mit. Es war zwar kalt, aber sternklarer Himmel.

Nachdem ordentliche Glut vorhanden war, konnte mit dem eigentlichem Grillen begonnen werden. Bald lag auch der Duft des Grillguts in der Luft. Zum Essen ging es dann in die geheizte Hütte. Auch für den Nachtisch war gesorgt, Kaffee und Kuchen oder ein Verdauerle rundeten das Essen ab. Bald hieß es wieder Abbauen, Aufräumen und die Grillstelle wieder in einem einwandfreien Zustand verlassen.

Alle waren sich einig, das war wieder ein zünftiges Wintergrillen. Ein besonderer Dank ging noch an Frank Sekler, der das Holz und die Getränke herangeschafft hatte.