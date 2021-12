Zu wenig Personal: Ringzüge fallen kurzfristig aus

Von Dienstag, 14. Dezember, bis einschließlich Freitag, 17. Dezember, werden einige Ringzüge der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH durch Busse ersetzt. Grund dafür ist pandemiebedingte Personalknappheit, wie das Unternehmen mitteilt. Betroffen sind folgende Verbindungen:

Zug 69801 (Abfahrt Immendingen 5.37 Uhr, Ankunft Geisingen-Leipferdingen 5.51 Uhr)

Zug 69802 (Abfahrt Geisingen-Leipferdingen 5.55 Uhr, Ankunft Immendingen 6.08 Uhr)

Zug 69807 (Abfahrt Immendingen 6.20 Uhr, Ankunft Geisingen-Leipferdingen 6.33 Uhr)

Zug 69810 (Abfahrt Geisingen-Leipferdingen 6.36 Uhr, Ankunft Immendingen 6.49 Uhr)

Zug 69813 (Abfahrt Immendingen 6.54 Uhr, Ankunft Geisingen-Leipferdingen 7.07 Uhr)

Zug 69814 (Abfahrt Geisingen-Leipferdingen 7.11 Uhr, Ankunft Immendingen 7.25 Uhr)

Zug 69823 (Abfahrt Immendingen 7.35 Uhr, Ankunft Geisingen-Leipferdingen 7.49 Uhr)

Zug 69820 (Abfahrt Geisingen-Leipferdingen 7.52 Uhr, Ankunft Immendingen 8.05 Uhr)

Zug 69831 (Abfahrt Immendingen 9.35 Uhr, Ankunft Blumberg-Zollhaus 9.58 Uhr)

Zug 69828 (Abfahrt Blumberg-Zollhaus 10.16 Uhr, Ankunft Rottweil 11.41 Uhr)

Zug 69849 (Abfahrt Rottweil 13.17 Uhr, Ankunft Immendingen 14.14 Uhr)

Ebenfalls werden die Ringzüge auf der Trossinger Eisenbahn von 15 bis 19 Uhr durch Busse ersetzt. Erster betroffener Zug ist 74267 (Abfahrt Trossingen Bahnhof 15.03 Uhr, Ankunft Trossingen Stadt 15.08 Uhr), letzter betroffener Zug ist 74283 (Abfahrt Trossingen Bahnhof 19.03 Uhr, Ankunft Trossingen Stadt 19.08 Uhr).

Busse haben längere Fahrtzeiten

Aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse können nicht alle Anschlüsse hergestellt werden. Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste daher ihre Reiseverbindungen überprüfen. Aufgrund der Kurzfristigkeit wird der Busnotverkehr in den digitalen Fahrplan-Auskunftsmedien nicht angezeigt. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen. In den Ersatzbussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden.

Auch diese Strecken sind betroffen:

Ebenfalls fallen folgende Ringzug-Verbindungen vom 14. bis 17. Dezember aus:

Zug 69703 (Abfahrt Donaueschingen 5.02 Uhr, Ankunft Rottweil 5.58 Uhr)

Zug 69710 (Abfahrt Rottweil 6.02 Uhr, Ankunft Villingen 6.30 Uhr)

Zug 69709 (Abfahrt Villingen 6.38 Uhr, Ankunft Rottweil 7.07 Uhr) Zug 69741 (Abfahrt Villingen 13.19 Uhr, Ankunft Rottweil 13.48 Uhr)

Für diese Züge gibt es keine Ersatzbusse, da die Reisenden mit nachfolgenden Zügen schneller ans Ziel kommen. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn in Immendingen unter Telefon 0 74 62/20 42 10.