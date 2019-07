Zu Saisonstart sterben besonders viele Motorradfahrer

In der Statistik 2019 des Polizeipräsidiums Tuttlingen ist das vergangene Wochenende noch gar nicht erhalten. Hier die Übersicht:

In Baiersbronn ist am Samstagmorgen kurz vor dem Weiler Zuflucht ein 55-jähriger Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung schwer gestürzt. Die herbeigeeilte Notärztin konnte ihm nicht mehr helfen. Der Mann starb an der Unfallstelle.

Bei einem Auffahrunfall in Seewald auf der Kreisstraße Richtung Grömbach ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein Autofahrer bremste stark ab. Der hinterherfahrende Biker konnte nicht mehr anhalten. Er prallte gegen das Heck des Kleinwagens, stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Auf der B 463 bei Haigerloch ist am Samstagnachmittag ein überholender Motorradfahrer kurz vor Owingen von einem Kleintransporter, der vor ihm zum Überholen ausscherte, ausgebremst worden. Er hatte das Motorrad nicht gesehen. Der 30-Jährige bremste seine Ducati zwar noch stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Tranporter nicht mehr verhindern. Der Biker verletzte er sich leicht.

Meßstetten: Nach einem Ausweichmanöver ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer gestürzt. Der 75-Jährige fuhr ortseinwärts. Plötzlich fuhr ihm aus einer Zufahrt von rechts ein Transporter förmlich „vor die Nase“. Der 75-Jährige zog seine Suzuki zum Ausweichen nach rechts und streifte einen parkenden Renault. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Mann kam mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus.

In Albstadt-Ebingen ist am Freitag auf der B 463 ein Motorradfahrer mit seiner Sozia schwer gestürzt. Auf einer langen Geraden setzte der 60-jährige Biker zum Überholen an. In dem Moment bog der Traktor vor ihm nach links in Richtung eines Feldwegs ab. Der 60-Jährige bremste, stürzte und rutschte unter den Traktor. Bei dem Unfall verletzte er sich schwer, seine Mitfahrerin wurde leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall in Kniebis im Schwarzwald ist die 23-jährige Verursacherin am Sonntagnachmittag mit ihrem Motorrad gestürzt. Ein PKW wollte nach links abbiegen. Weil Gegenverkehr kam, mussten er und weitere Fahrzeuge anhalten. Die 23-Jährige erkannte die Verkehrslage erst spät, bremste voll ab. Beim Versuch, links an den Autos vorbeizufahren, streifte sie einen PKW, verlor die Kontrolle und stürzte. Sie kam ins Krankenhaus.