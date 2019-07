Zirkus Liberta auf dem Honberg: Wenn Katzen durch Feuerringe springen

Von Schwäbische Zeitung und Thomas Heckmann

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr den 45-jährigen Lkw-Fahrer darauf aufmerksam, dass an seinem Anhänger etwas nicht stimmt. Im Rückspiegel bemerkte der Lkw-Fahrer Flammen und stoppte daraufhin seinen Lkw kurz vor dem Autobahndreieck Hittistetten in der Nähe von Ulm.

Flammen von der Hinterachse hatten bereits auf seine Ladung von 17 Tonnen Strohballen übergegriffen. Der 45-Jährige versuchte noch, das Feuer mit dem eigenen Feuerlöscher zu löschen, jedoch vergeblich.