Zirkus Huckepack zu Gast beim Kinderschutzbund

Um den in Tuttlingen lebenden Kindern aus ukrainischen Flüchtlingsfamilien ein wenig Abwechslung und Freude in ihren Alltag zu bringen, kam auf Einladung des Kinderschutzbundes Tuttlingen der Theaterbahnhof Mühlheim nach Tuttlingen.

In den Räumen des Jugendkulturzentrums erlebten am 22. Oktober rund zwölf Flüchtlingsfamilien den „Zirkus Huckepack“, eine sehr eigenwillige, lustige und kurzweilige Vorführung mit Martin Bachmann als Zirkusdirektor und seinen Artisten und Akteuren Mimi, die Hochseiltänzerin, Hanna, die Musikhenne, Bogdanov, der Jonglage-Tanzbär und Luigi, der Feuerschlucker.

So manches der 15 Kinder traute sich sogar auf die Bühne und wurde in die Vorführung mit eingebunden. „Aufgrund der gezielten Einladung und Werbung waren wir auf wesentlich mehr Zuschauer eingerichtet, doch die, die da waren, waren begeistert, und die Freude war groß, was man unschwer an den Gesichtern von Kindern und ihren Müttern ablesen konnte“, freuten sich auch die Vorsitzenden Irmgard Rieger und Hans-Peter Seute mit ihren Vorstandskolleginnen Esther Sigrist und Ursel Peuker. Finanziert wurde das Gastspiel aus dem ukrainischen Kinderhilfsfonds des Landkreises Tuttlingen.