Zimmern belegt bei WFV-Meisterschaft den dritten Platz

Der SV Zimmern hat sich bei den württembergischen A-Junioren-Futsalmeisterschaften beim TSV Ehningen den dritten Platz erkämpft. Die B-Junioren der SG Baar kamen nicht über die Vorrunde hinaus.

Die A-Junioren des SV Zimmern hinterließen im 16er-Feld schon in der Vorrunde einen starken Eindruck und erreichten durch Siege gegen den VfL Sindelfingen, FSV Waiblingen und den Weilheim/Teck als Gruppensieger die nächste Runde. Im Viertelfinale setzte sich der SV Zimmern gegen den FC Albstadt durch. Im Halbfinale wartete dann der VfL Nagold. Nach einer spannenden und hochklassigen Partie kam der VfL Nagold, der wie der SV Zimmern in der Verbandsstaffel spielt, zu einem 1:0-Erfolg. Im zweiten Halbfinale behielt Gastgeber TSV Ehningen mit 3:0 gegen den MTV Stuttgart die Oberhand.

Im Spiel um Platz drei bezwangen die Zimmerner den MTV Stuttgart mit 2:1. Der Sieg ging an den TSV Ehningen, der sich im Finale mit 3:1 gegen den VfL Nagold durchsetzte. Als württembergischer Meister qualifizierte sich der TSV Ehningen für die süddeutsche Futsalmeisterschaft am 8. März in Steißlingen.

Die SG Baar spielte als Bezirksmeister bei der WFV-Futsalendrunde, die ebenfalls in Ehningen ausgetragen wurde. In der Vorrunde trotzte die SG Baar dem Nachwuchs des Zweitligisten VfR Aalen (1:1) einen Punkt ab, unterlag danach aber dem TV Zuffenhausen und der SGM Degerschlacht/Sickenhausen. Der Sieg bei den B-Junioren ging an den VfL Nagold, der sich im Finale gegen den TSV Weilheim/Teck knapp mit 1:0 durchsetzte. Dritter wurde die TSG Balingen, die im kleinen Finale den 1. FC Heidenheim mit 3:2 bezwang. Bei den B-Junioren vertritt der VfL Nagold den WFV bei der süddeutschen Futsalmeisterschaft.