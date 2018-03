Zimmerhandwerk profitiert vom Wohnraum-Bedarf

Die wirtschaftliche Lage im Zimmerhandwerk war auch im Jahre 2017 stabil und fiel sehr positiv aus, so der Obermeister der Zimmerer-Innung Tuttlingen, Hubert Kupferschmid, in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Löwen“ in Möhringen.

Neben der energetischen Sanierung habe sich auch der Holzhausbau gut entwickelt. Laut Erhebungen werde in Baden-Württemberg nunmehr jedes dritte Ein- und Zweifamilienhaus in umweltbewusster Holzbauweise gebaut. Neben den niedrigen Zinsen wirkt auch ein erhöhter Bedarf an Wohnraum anregend, so der Obermeister. Allerdings müsse das Zimmerhandwerk dem Fachkräftemangel vehement entgegensteuern. Dies geschieht zum einen durch eine gezielte Nachwuchswerbung. Deshalb ist auch die Teilnahme an der Ausbildungsplatzbörse in Tuttlingen wiederum fest eingeplant. Ein Rückblick auf das Innungsgeschehen im Jahr 2017 beendete den interessanten Obermeisterbericht.

Vor dem Hintergrund geordneter Finanzen sind auch die im Jahr 2018 geplanten Aktivitäten gut umzusetzen, so Geschäftsführer Kurt Scherfer. Neben den fachlichen Aktivitäten sind es vor allem auch die gesellschaftlichen Ereignisse, die das Innungsleben abwechslungsreich gestalten.

Im Hauptreferat des Abends lieferte Dipl.-Forstwirt Peter Schürmann, Handwerkskammer Konstanz, unter dem Titel „Kleine Führung durch den Förderdschungel“ viele nützliche Informationen. In der abschließenden Diskussionsrunde wurden die verschiedenen Fördermöglichkeiten ausgiebig erörtert.