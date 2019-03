Zimmerer-Innung blickt zuversichtlich auf 2019

Die Zimmererinnung Tuttlingen ist mit der konjunkturellen Entwicklung zufrieden. Das war laut Pressemitteilung dem Jahresbericht des Obermeisters Hubert Kupferschmid bei der jüngsten Hauptversammlung in Wurmlingen zu entnehmen.

Im Ein- und Zweifamilienhausbereich konnte die Innung Marktanteile hinzugewinnen. Außerdem nahm die Quote beim Mehrfamilienhaus zu. Der innovative Holzbau sei weiter auf dem Vormarsch, so der Obermeister. Trotz Abkühlung im Jahr 2019 geht Hubert Kupferschmid von einer stabil bleibenden Binnenkonjunktur aus. Hierfür sprächen auch die immer noch vergleichsweise niedrigen Zinsen.

Laut Geschäftsführer Kurt Scherfer will die Innung im laufenden Jahr vor allem in die Nachwuchswerbung und Weiterbildung investieren.

Im Hauptreferat des Abends erhielten die zahlreich erschienenen Vertreter der Mitgliedsbetriebe eine Vertiefung im Social-Media-Bereich. Referentin Anja Windmüller gab einen Überblick über die richtige Nutzung von Webseite und Social Media ab. So stellte sie schwerpunktmäßig den richtigen Einsatz von Facebook, Instagram und Instagram Stories vor und erläuterte deren Funktionsweise. Anhand zahlreicher praxisnaher Beispiele wurde intensiv diskutiert, so dass sich jeder Teilnehmer die Eingangsfrage beantworten konnte, „auf welcher Hochzeit er denn nun mit seinem Betrieb tanzen muss“.

Der Obermeister verwies auf die nächste Innungsaktivität: die Teilnahme an der Ausbildungsbörse am 6. und 7. April in der Stadthalle Tuttlingen.