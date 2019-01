Zigeunermusik vom „Teufelsgeiger“

New York, Sydney, London – und am Freitagabend Tuttlingen: Das Programm des zweiten Teils der Konzertsaison in der Stadthalle Tuttlingen hat Roby Lakatos mit seiner Band feurig und spritzig eröffnet. Sicherlich waren einige der Inhaber des klassischen Konzertabos von der Auswahl des Ensembles überrascht, denn statt klassischer Geige präsentierte ihnen der grandiose Musiker mit fantastischen Ensemble einen Mix aus Salonmusik, Jazz-Arrangements und romantischer Zigeunermusik einen schwungvoll Abend, der mitris.

Lakatos wuchs in einer Musikerfamilie mit der ungarischen Musik der Sinti und Roma auf und vertiefte sein Spiel am „Béla-Bartók-Konservatorium“ in Budapest, an dem er im Jahr 1984 den ersten Preis für klassische Violine gewann. Nachdem er von dem Violinisten Yehudi Menuhin in einem Café in Brüssel zufällig entdeckt wurde, startete seine weltweite Kariere. Inzwischen ist er als der so genannte „Teufelsgeiger“ in den großen Konzertsälen der Welt unterwegs.

Lakatos in eine bestimmte musikalische Schublade zu stecken, ist schlichtweg ein sinnloses Unterfangen. Am Freitag überraschte er die Zuschauer in der voll besetzten Stadthalle mit einer Mischung aus ungarischen Rhapsodien, feurigen Tänzen, Klassik- und Jazz-Hits, Csárdás und ekstatischem „alla zingarese“. Gemeinsam mit seinem hervorragenden Ensemble – László Bóni (Violine), Robert Szakcsi Lakatos (Klavier), Jenö Lisztes (Zymbal), Vilmos Csikos (Kontrabass) und László Baloghi (Gitarre) – entführte er die Zuhörer mal schwungvoll, rasant, mal traumwandlerisch zart und fein, voller Virtuosität nicht nur in die musikalische Welt Ost-Europas.

Die schnell wechselnden Ausflüge in die unterschiedlichsten Genres der Musikstile waren stimmig, rund und immer voller Emotionalität. Super unter anderem der in dieser Art wohl selten dargebotene Hummelflug von Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow, furios gespielt von Jenö Lisztes auf dem Zymbal, oder die packenden, stilsicheren Improvisationen des Pianisten, des Gitarristen und des Kontrabassisten, und das melodisch-artistische Spiel der Violinisten, allen voran Lakatos.

Musikalische Stimmungswechsel

Egal ob es Eigenkompositionen des Geigenvirtuosen waren, oder Ausflüge in die südamerikanische Welt Astor Piazollas: Die atemberaubende Technik, die perfekten Solos, die außergewöhnliche Flexibilität bei Tempo und Dynamik sowie die musikalischen Stimmungswechsel von Lakatos und seinen Musikern begeisterten von Beginn an.

Sie verleiteten das Publikum immer wieder zu spontanem Applaus, „Bravo“-Rufen, und am Ende verabschiedete sich dieses mit „Standing Ovations“ und einer, durch langanhaltendem Applaus eingeforderten, Zugabe von den Musikern.