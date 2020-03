Ziel des Robo-Teams ist die WM-Qualifikation

Nach den Erfolgen bei „Jugend forscht“ reiten die Schüler des Tuttlinger Schülerforschungszentrums (SFZ) weiter auf der Erfolgswelle. Beim Mannheimer Regionalentscheid des Robo-Cups, laut SFZ einer der größten Robotik-Wettbewerbe der Welt, haben sich fünf Teams für die Deutsche Meisterschaft, die „Robo-Cup German Open“ qualifiziert. Diese hätte Ende April in Magdeburg stattgefunden, wurden aber mittlerweile vorerst abgesagt.

Sie sind die amtierenden Europameister in der Königsklasse „Rescue MAZE“: das Team „BlackBot“ mit Jan Reitze und Tobias Vonier (Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen), Leon Storz (Ferdinand-von-Steinbeis-Schule) sowie Matthias Heni (Studierender). Beim Vorentscheid in Mannheim landeten sie auf dem ersten Platz.

In der Klasse „Rescue MAZE“ müssen sich die von den Schülern konstruierten und programmierten Roboter anhand von Wärme-Signalen in den Wänden eines Labyrinths zurechtfinden. Erschwert wird der Weg durch jede Menge Hindernisse, Sackgassen und Schwierigkeiten. Der Roboter muss dabei zwischen echten und Fake-Opfern unterscheiden, die geborgen und zu einem Ort gebracht werden müssen – das alles auf Zeit.

Im vergangenen Jahr hatte sich das Team aus erfahrenen SFZ-Schülern während der German Open für die Robo-Cup-Europameisterschaft qualifiziert und dort nach mehrtägigen spannenden Läufen schließlich den Europameistertitel in der Kategorie „Rescue MAZE“ geholt. Dabei habe sich auch gezeigt, wie sehr die Teams des SFZ-Netzwerks zusammenhalten: Ein weiteres SFZ-Team vom Standort Wangen hatte sich ebenfalls für die Europaebene qualifiziert und den jetzigen Europameistern nach großen technischen Problemen in einer durchgearbeiteten Nacht vor dem Endlauf schließlich mit zum Titel verholfen. „Genau das macht das SFZ-Netzwerk aus“, sagt Standortleiter Manuel Vogel. „Der Teamgeist unter den jungen Leuten geht weit über Tuttlingen hinaus.“ Ganz klar, dass das diesjährige Ziel die Weltmeisterschaft ist, die im Juni in Bordeaux stattfindet.

Für Nachwuchs an Robotik begeisterten Schülern ist in Tuttlingen unterdessen gesorgt: Neben den wettkampferfahrenen Europameistern haben sich vier weitere Teams in den Einstiegsklassen für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Die beiden Teams mit Gregor Schwartz (Immanuel Kant-Gymnasium Tuttlingen) und Nico Behringer (Otto Hahn-Gymnasium Tuttlingen ) sowie Tom Kreibich und Peter Schäfer (beide Gymnasium Spaichingen) landeten in der Einstiegsklasse „Rescue MAZE Entry“ auf einem ersten und einem fünften Platz.

Zwei weitere Teams waren in der Einstiegsklasse „Rescue LINE Entry“ siegreich, bei der die Roboter schwarzen Linien in einem Parcours folgen und dabei Aufgaben erledigen müssen. Philipp Kammerer und Simeon Egle (beide Otto-Hahn-Gymnasium) sowie Harish Mahendran, Patrick Doll (beide Immanuel-Kant-Gymnasium) und Hannes Lötterle (Otto-Hahn-Gymnasium) erreichten in ihrer Klasse eine ersten und zweiten Platz.

Insgesamt waren beim Vorentscheid in Mannheim 19 Teams des Schülerforschungszentrums Tuttlingen angetreten, drei weitere vom SFZ-Standort in Eningen. Wäre das Bundesfinale aufgrund der Corona-Entwicklung nicht vorerst abgesagt worden, hätten weitere Teams der SFZ-Standorten Wangen, Bad Saulgau Friedrichshafen, Ulm und Ochsenhausen um den Einzug ins Bundesfinale gekämpft.