Zhan Belenyuk holt sich den WM-Titel

Bei den diesjährigen Ringer-Weltmeisterschaften in Kasachstan (Nur-Sultan) sind auch einige Athleten aus dem DRL-Kader des ASV Nendingen im Einsatz gewesen. Zu der am 3. Oktober startenden Saison in der Deutschen Ringerliga (DRL) dürfen sich die Fans des ASV auf einen Gold- und zwei Silbermedaillengewinner freuen.

Der ganz große Wurf gelang dabei Zhan Belenyuk. Der Ukrainer, der seit diesem Sommer auch als Abgeordneter im ukrainischen Parlament sitzt, feierte seinen zweiten WM-Sieg nach 2015. Dabei krönte sich der 28-Jährige erstmals in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm zum Weltmeister. Vor vier Jahren war Belenyuk noch in der 85er-Klasse siegreich gewesen. Auf dem Weg zur Goldmedaille besiegte der in der DRL noch ungeschlagene Weltklasseringer unter anderem im Halbfinale den Deutschen Denis Kudla. Durch das WM-Turnier kämpfte sich Belenyuk mit jener schnörkellosen, effizienten Art, mit der er auch beim ASV zum Sieggaranten wurde. Meist reichten dem Ukrainer knappe Punktsiege aus, um seine Gegner zu schlagen. Auch im Finale reichte Belenyuk ein 2:1-Punktsieg über den Ungarn Viktor Lörincz.

In der Gewichtsklasse bis 79 Kilogramm verpasste Jabrayil Hasanov erneut knapp das lang ersehnte WM-Gold. Der Aserbaidschaner, der beim ASV Nendingen einer der Leistungsträger und Top-Ringer ist, verlor – wie schon im Vorjahr – das Finale gegen Kyle Dake. In der Neuauflage des letztjährigen Finales setzte sich erneut der flinke Amerikaner gegen den amtierenden Europameister Hasanov durch. Immerhin hat der 29-Jährige die WM mit einer weiteren Silbermedaille im Gepäck verlassen.

In Nendingen erwartet man zum Saisonstart mit Sharif Sharifov (Aserbaidschan) einen weiteren Silbermedaillengewinner. Der Neuzugang der Schwaben kämpfte sich in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm bis ins Finale vor, musste sich dort aber dem Russen Abdulrashid Sadulaev nach Punkten geschlagen geben. Auf dem Weg ins Finale besiegte Sharifov im Viertelfinale mit dem Georgier Elizbar Odikadze einen Mann, dem er in wenigen Wochen beim Duell Nendingen gegen Ispringen wieder gegenüberstehen könnte. Sharifovs Vorgänger in Nendingen, Nicolai Ceban (Moldawien), schied bereits im Achtelfinale aus und beendete den Wettkampf als insgesamt Achtplatzierter.

In der Greco-Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm musste sich Lenur Temirov mit einem fünften Platz zufrieden geben. Damit konnte der Ukrainer in Diensten des ASV Nendingen seine Leistung aus dem Vorjahr, wo er noch die Bronzemedaille gewinnen konnte, nicht bestätigen, aber in einem qualitativ starken Teilnehmerfeld erneut auf den vorderen Plätzen landen.

Mit Zurabi Iakobishvili verpasste ein weiterer ASV-Ringer in der Freistil-Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm die Medaillenränge. Der Weltmeister von 2017 (in der Kategorie bis 65 Kilogramm) und Bronzemedaillengewinner des Vorjahrs, scheiterte im Achtelfinale am späteren Weltmeister David Baev (Polen), kämpfte sich in der Platzierungsrunde aber noch bis Platz fünf hoch.

Frühes Aus für Yowlys Bonne

Für den letztjährigen Weltmeister Yowlys Bonne Rodriguez lief die WM dagegen überhaupt nicht wie gewünscht. Nach dem Überraschungscoup aus dem Vorjahr zählte der im Freistil beheimatete Defensivspezialist auch in diesem Jahr zum Favoritenkreis in der Kategorie bis 61 Kilogramm. Doch der Kubaner, der bereits 2016 Teil der Nendinger Meister-Mannschaft gewesen ist, kassierte gleich im Achtelfinale eine deutliche 0:7-Punktniederlage, die sein Turnier überraschend früh beendete.

Weniger erfolgreich verlief die WM für die beiden Moldauer Andrej Perpelita und Daniel Cataraga. Perpelita schied bereits in der Qualifikation in der Freistilklasse bis 65 Kilogramm aus. Daniel Cataraga scheiterte als amtierender U23-Weltmeister in der Kategorie bis 77 Kilogramm bereits in der ersten Runde.