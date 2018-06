Eine 38-jährige Caddy-Lenkerin war am Freitagabend gegen 21.55 Uhr auf der Bundesstraße 311 in Richtung Immendingen unterwegs. Zwischen der ersten und zweiten Ein-/ Ausfahrt „Möhringen“ wurde sie von einem Mercedes trotz Gegenverkehr überholt. Um einen Unfall zu vermeiden, musste die Frau eine Vollbremsung einleiten. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) in Verbindung zu setzen. (pz)