Zensus-Erhebungsbeauftragte sind unterwegs     

In diesem Jahr findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Aktuell finden dafür die sogenannten Vorbegehungen statt, bei denen die Erhebungsbeauftragten eine Terminankündigung für die Haushaltsbefragung in den Briefkasten einwerfen. Vom 16. Mai 2022 bis ungefähr Ende Juli werden die Interviewerinnen und Interviewer dann unterwegs sein, um die Befragungen für den Zensus 2022 durchzuführen. Das teilt die Stadt Tuttlingen in einem Presseschreiben mit.

Die Erhebungsbeauftragten führen die Befragungen vor Ort durch. Sie besuchen die in der Stichprobe ausgewählten Bürgerinnen und Bürger und erfassen die Daten mit einem (Online-) Fragebogen. Ein spezieller Ausweis bestätigt die Rechtmäßigkeit ihrer Arbeit.

Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss.

Wer als Erhebungsbeauftragter beim Zensus 2022 in Baden-Württemberg die Erhebungsstelle der Stadtverwaltung Tuttlingen als Ersatzperson unterstützen möchte, kann sich immer noch unter folgender Adresse bewerben: Rathausstraße 1, 78532 Tuttlingen, E-Mail: zensus@tuttlingen.de, Telefon 07461 99-194.