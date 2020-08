Zeitschrift „Netz“ erscheint wieder

Nach rund 60 Jahren kommt am Freitag, 7. August, eine neue und vierte Ausgabe der Literatur- und Grafik-Zeitschrift „Das Netz“ raus. Vorgestellt wird sie ab 20 Uhr in der „Kischte“ im Umläufle. Neben einer Ausstellung gibt es Lesungen verschiedener „Netz“-Autoren von Konstanz bis Freiburg. Der Abend wird vom Land Baden-Württemberg im Zuge des Programms Kultursommer 2020 gefördert. Wegen der Corona-Bestimmungen wird nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen vergeben. Die Veranstalter empfehlen daher eine Reservierung unter post@kukav.de. Zudem sollten Besucher am Tag der Veranstaltung um spätestens 19.30 Uhr da sein, da die Plätze sonst anderweitig vergeben werden.