Von Schwäbische Zeitung

Ein neunjähriges Kind aus dem westlichen Kreisgebiet ist an Masern erkrankt. Das teilt das Kreisgesundheitsamt in einer Pressemeldung mit. Es sei in den vergangenen Tagen ambulant behandelt worden. Eine Ansteckungsfahr durch das Kind bestehe nicht mehr. Das Kind gehe bereits wieder in die Schule. Eine mögliche Infektionsquelle konnte nicht ermittelt werden. Auch aus anderen Regionen in Baden-Württemberg werden Masernfälle gemeldet.

Das Gesundheitsamt Biberach rät allen Eltern dringend, den Impfstatus ihrer Kinder zu kontrollieren, ...