Zeitenwende beim Netzwerk für berufliche Fortbildung

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Netzwerks für berufliche Fortbildung der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg wurden der seit 1990 amtierende Vorsitzende, Hans-Peter Jahnel, sowie die Leiterin des dazugehörigen Regionalbüros, Ulla-Britt Voigt, von Dr. Katrin Hameister, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, verabschiedet. Während Jahnel, in seinem Hauptberuf Leiter der Volkshochschule Stadt und Kreis Tuttlingen, über 32 Jahre das Ehrenamt des Netzwerk-Vorsitzenden bekleidete, war Ulla-Britt Voigt zehn Jahre hauptberuflich als Leiterin des Regionalbüros tätig. Bei beiden naht der baldige Ruhestand, so dass bei der diesjährigen Versammlung in den Räumen des Bildungsträgers „biema“ in Villingen-Schwenningen entsprechende Neuwahlen auf der Tagesordnung standen.

Im regionalen und landkreisübergreifenden Netzwerk finden sich gegenwärtig 84 Mitglieder, hauptsächlich Repräsentanten der beruflichen Bildungsträger, die bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Messe „Jobs for Future“, auf ihr differenziertes berufliches Weiterbildungsangebot aufmerksam machen und dabei vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium unterstützt werden.

Als Nachfolger für den Vorsitz des Netzwerks stellte sich Steffen Griesinger, stellvertretender Leiter der Volkshochschule Tuttlingen, zur Wahl und wurde ebenso wie seine neue Stellvertreterin Annett Auer-Thoß, Leiterin der IHK-Akademie für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, einstimmig gewählt. Dr. Katrin Hameister vom Wirtschaftsministerium fungierte dabei als Wahlleiterin und beglückwünschte das neue „Tandem“ ebenso wie den frisch-gekürten Leiter des Regionalbüros Dr. Jens Awe, der sich zukünftig anstelle von Ulla-Britt Voigt um die Belange der regionalen Bildungsträger kümmern und auch als Ansprechpartner für Weiterbildungsinteressenten zur Verfügung stehen wird.

Dr. Katrin Hameister wies abschließend angesichts der immer stärker um sich greifenden Transformation in der Arbeitswelt sowie des allseits beklagten Facharbeitermangels auf die zentrale Bedeutung der beruflichen Weiterbildung in einer zukunftsfähigen Gesellschaft hin.