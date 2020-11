Zeit- und Geldfresser Coronakrise: DRK an der Belastungsgrenze

Einen Corona-Ausbruch in den eigenen Reihen kann sich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) nicht erlauben. Fielen gleich mehrere der 120 hauptamtlichen Mitarbeiter aus, könnte der Rettungsdienst im Landkreis Tuttlingen nur schwer sichergestellt werden. Die Krise treibt die Mitarbeiter an ihre Belastungsgrenze. Noch hat das Virus den Kreisverband zwar nicht gelähmt. Aber die Anspannung bleibt und macht sich neben viel Mehrarbeit vor allem finanziell bemerkbar.

Geld fehlt, weil viele Erste-Hilfe-Kurse - vor allem zu Beginn der Krise - weggebrochen sind. Geld fehlt, weil die Kosten für Schutzanzüge, Masken und Desinfektionsmittel plötzlich explodiert sind. Geld fehlt, um Mitarbeiter präventiv zu testen und damit eine Ausbreitung des Virus in der Belegschaft rechtzeitig zu verhindern.

Landeshilfen federn nicht alles ab

Die fehlenden Kurseinnahmen habe das Land durch Hilfsprogramme glücklicherweise abfedern können, erklärt Kreisgeschäftsführer Oliver Ehret. Umso schlechter sieht es dagegen an anderer Stelle aus. Rund 100 000 Euro an Mehrausgaben hat der Kreisverband des DRK seit Krisenbeginn vorstrecken müssen, um sein Lager mit Schutzausrüstung aufzustocken.

Grundsätzlich finanziert sich der Rettungsdienst aus Mitteln der Krankenkassen. Zu Jahresbeginn handelt der Verband dazu immer ein Budget aus. Anfang dieses Jahres war die Coronakrise aber noch kein Thema. Die Mehrkosten waren nicht absehbar, wurden deshalb auch nicht einkalkuliert. Jetzt reichen die Mittel nicht mehr aus. Bevor noch mehr Geld fließt, muss aber erst nachverhandelt werden.

Wenn jeder zu Beginn der Kalenderwoche einen Abstrich machen könnte, hätten wir mehr Planungssicherheit. Fabian Ostwald, Betriebsratsvorsitzender DRK

Zusätzliche Gelder wünscht sich das DRK neuerdings auch für Antigen-Schnelltests. Die sind erst seit Kurzem auf dem Markt und könnten mithelfen, einen Ausfall des Rettungsdienstes zu verhindern, erklärt der Betriebsratsvorsitzende Fabian Ostwald: „Wenn jeder zu Beginn der Kalenderwoche einen Abstrich machen könnte, hätten wir mehr Planungssicherheit. Das Schlimmste wäre gerade, dass ein oder zwei Mitarbeiter das Virus in der Belegschaft streuen und dann die halbe Wache in Quarantäne oder sogar erkrankt ist.“ Dann könne man den Rettungsdienst „schnell dicht machen“, fürchtet Ostwald. Aktuell sind Schnelltests aber nur für Krankenhäuser oder Pflegeheime vorgesehen. Zahlte das DRK aus eigener Tasche, müsste es jeden Monat mit rund 8.000 Euro rechnen, kalkuliert Oliver Ehret.

Zwar versuchen die DRK-Mitarbeiter, sich aus dem Weg zu gehen und Abstand zu halten. Im Einsatz ist das aber nicht immer möglich. Hinzu kommt, dass sich dauerhaft keine festen Teams bilden lassen. Das gebe der Dienstplan einfach nicht her, erklärt Ostwald. So sind in den Schichten immer mal andere Mitarbeiter zusammen unterwegs.

Insgesamt sei die Sorge vor einer Infektion aber nicht groß unter den Beschäftigten, erklärt Ostwald. Der Beruf berge schließlich auch ohne Coronapandemie Ansteckungsrisiken.

Erhöhter Desinfektionsaufwand

Trotzdem macht die Krise die Arbeit nicht leichter. Ist es wahrscheinlich, dass sich ein Patient mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hat, müssen die Sanitäter Vollschutzanzüge tragen. Zudem tragen alle immer eine Maske. Neben diesen körperlichen Hindernissen wird die Krise zum Zeitfresser. Das gelte insbesondere für Einsätze mit bestätigten oder dringend verdächtigen Coronafällen. Die Reinigung und Desinfektion eines Fahrzeugs dauert dann eine ganze Stunde.

Stark in Anspruch hat die Krise auch die Kapazitäten der Integrierten Leitstelle in Anspruch genommen. Besonders in der ersten Welle. „Das Problem ist, dass bei uns auch die Vermittlung des ärztlichen Notdienst unter der 116117 einläuft. Da hatten sich die Anrufe zwischendurch verdreifacht und die Anrufdauer mehr als verdoppelt“, erklärt Leiter Daniel Schmidberger. Im Frühjahr seien die Menschen besonders beunruhigt gewesen. Die Leitstelle habe viel beraten müssen und sei teils sogar auch Seelsorger gewesen.

Defilibrator, Beatmungsgerät, Absaugpumpe: So sieht es im Inneren eines Rettungswagens aus.

Inzwischen seien die Leitungen aber nicht mehr so überlastet, sagt Schmidberger. „Die Menschen sind aufgeklärter. Wir haben uns aber auch eingespielt. Der Kreis hat seine Hotline zum Beispiel jetzt auch am Wochenende frei geschaltet.“ Dadurch sieht Schmidberger die Leitstelle gut gerüstet, auch für künftige Herausforderungen.

Helfer schwächeln

Wogegen das DRK noch keine Lösung gefunden hat: Der Schwund bei den Ehrenamtlichen. Rund 1500 Helfer gibt es kreisweit. Dirk Schad, Leiter der Schnelleinsatzgruppe, glaubt aber nicht, dass sich dieses Niveau halten lässt. „Durch fehlende Treffen oder Fortbildungen und fehlenden Austausch, schwindet die Bereitschaft, sich zu engagieren.“ Das habe er schon nach den ersten Ausgangsbeschränkungen beobachtet. Jetzt, durch den Teil-Lockdown, könne sich der Trend durchaus verschärfen.

Langfristig könnte aus dem Helfer- auch ein ernstes Personalproblem für den Rettungsdienst werden, skizziert Fabian Ostwald. „Viele Jugend-Rotkreuzler fangen später als Sanitäter bei uns an.“ Fehlt der Nachwuchs, fehlten langfristig auch Fachkräfte, so die Überlegung. Und das ist ein Thema, was das DRK bis weit nach der Krise beschäftigen könnte.