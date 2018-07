Zehn Siege, zweimal Erster

Vier Jugend-Hockeyteams des TC RW Tuttlingen haben sich erfolgreich in die Sommerpause verabschiedet.

Männliche B-Jugend

In der Verbandsliga zeigte der Tuttlinger Jahrgang 2002/2003 wiederum seine Dominanz. Der Gastgeber Suebia Aalen hatte gegen den Zweiten aus der Donaustadt keine Chance. Der Endstand von 10:1 für Tuttlingen verdeutlicht die Spielanteile. Gegen den Gruppenvierten war auch der Ertrag bei den Tuttlingern nach Strafecken klar besser als in den vorangegangen Spielen. Einzig in der ersten Spielhälfte versäumten es die Rot-Weißen, mehr Treffer nach den vielen Torschüssen zu erzielen. Damit bleibt der SSV Ulm in der Gruppe A punktgleich, aber mit dem besseren Torverhältnis, vor den Tuttlingen. Der TC Rot-Weiß tritt somit am Samstag, 15. September, im Halbfinale gegen die SG Lahr/Offenburg an.

Knaben A

Vor heimischem Publikum zeigten die Knaben A (Jahrgang 2004/2005), dass sie durchaus verdient die Tabellen ihrer Gruppe auf dem Kleinfeld anführen. Der HC Villingen wurde ungefährdet 4:0 besiegt. Es war der fünfte Sieg im fünften Spiel für die Tuttlinger Mannschaft, die damit nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen ist.

Knaben B

Die Knaben B (2006/2007) blieben daheim ebenfalls ohne Gegentor. Gegen die Normannia Gmünd trafen die Gastgeber viermal, gegen den TSG Reutlingen sogar fünfmal. Auch in dieser Altersklasse sicherten sich die Rot-Weißen mit allen gewonnen Spielen die Tabellenspitze. Genauso wie die Knaben A beeindruckte der jüngere Jahrgang durch solide Mannschaftsleistungen in der Verteidigung und im Sturm. Individuelle Spitzenleistungen vervollständigten das Bild. Die Torleute hatten bei beiden Knaben-Teams zwar nicht allzu viel Arbeit, waren aber bei Gefahr hellwach und parierten den ein oder anderen Schuss aus dem Spiel heraus oder bei Strafecken.

Knaben D

Die jüngste rot-weiße Hockeymannschaft der Jahrgänge 2010 und jünger hat mit wiederum starker Unterstützung der Mädchen schöne Fortschritte beim organisierten Spieltag in Ludwigsburg gezeigt. Die Tuttlinger hatten dabei die ersten Siege auf dem Schläger. Gegen den HTC Stuttgarter Kickers III und den Club an der Enz aus Vaihingen reichte es für die Tuttlinger Mannschaft immerhin zu einem Unentschieden. Gegen die Heimmannschaften des TSV Ludwigsburg I und II gab es allerdings kein Durchkommen. Diese beiden Partien endeten trotz starkem Kampf und gutem Abwehrverhalten 0:6 und 0:7.

Für die Knaben D des TC RW Tuttlingen spielten: Jona Brütsch, Emma Dold, Bella Drasch, Lorenz Klumpp, Isabella Sabadi, Theresa Störk, Lotte Zeiser-Radtke.