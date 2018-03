Zehn Jahre bis zum neuen Arzt

Die ambulante ärztliche Versorgung im Landkreis Tuttlingen ist ein „Mega-Thema“. Das betonte Landrat Stefan Bär beim Sachstandsbericht zu den Modellprojekten, die derzeit im Kreis laufen, im Ausschuss für Soziales und Gesundheit des Kreistags am Mittwoch. Neben der Telemedizin, die im April starten soll (wir berichteten), gebe es eine Studie „Sicherung der ambulanten Versorgung in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg“. Dazu habe es bereits im November des vergangenen Jahres in Frittlingen eine erste Zukunftswerkstatt gegeben. Eine zweite soll bald folgen.

Mit der sogenannten Quaestio-Studie, die am Institut für Allgemeinmedizin der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt/Main entstanden ist, soll laut Bär eine „Art Handlungsempfehlung“ entstehen, die den Bürgermeistern an die Hand gegeben werden könnte. „Wer das Thema kurzfristig macht oder auf die lange Bank schiebt, der wird scheitern“, betonte Bär angesichts von 16 freien Arztstellen im Kreis Tuttlingen. Dazu, so betonte Sozialdezernent Bernd Mager, würden laut der Kassenärztlichen Vereinigung elf Ärzte in diesem Jahr aufhören.

Veränderungen in den Gemeinden

Die Ärzte und die Kassenärztliche Vereinigung müssten sich frühzeitig auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Bär sprach davon, dass damit zehn Jahre vor dem geplanten Ausscheiden aus der Praxis angefangen werden sollte. „Nicht jede Gemeinde kann für sich an dem Gewohnten festhalten“, meinte der Landrat angesichts des Ärztemangels in der Region, der sich aufgrund der Altersstruktur der niedergelassenen Ärzte noch verstärken dürfte. So ist jeder zweite Praxis-Arzt im Kreis älter als 60 Jahre. „Sie gehen in fünf bis acht Jahren in den Ruhestand“, sagte Bär.

Auch Bernhard Schnee (CDU) sprach von einer „relativ ungünstigen Altersstruktur“ der Ärzte. Die Zukunftswerkstatt in Frittlingen, an der neben Ärzten und Bürgermeistern auch etwa Vertreter von Krankenkassen und Behörden teilnahmen, sei der richtige Weg. Auch die Telemedizin würde Möglichkeiten bieten. Allerdings, so Schnee, würden in Deutschland zu wenige Mediziner ausgebildet.

Für Dieter Müller (SPD) steht fest: „Die Telemedizin unterstütze ich voll und ganz.“ Es dürfte kein Problem sein, sich auf diesen neuen Weg einzulassen. Er hofft, dass die „Alarmsignale auch im Land und im Bund gehört werden“.

Unverständnis von Paul Haug

Paul Haug (FDP) will die Kassenärztliche Vereinigung nicht aus der Pflicht nehmen lassen. „Wenn Ärzte in der Stadt am laufenden Band zugelassen werden, dann verstehe ich das nicht“, sagte er. Mager hatte zuvor berichtet, dass etwa in Freiburg ein Versorgungsgrad von 140 Prozent erreicht sei. Bär sprang der Vereinigung bei. Sie habe das Problem erkannt und suche nach Lösungen. „Das Problem können wir nur gemeinsam lösen“, sagte der Landrat.