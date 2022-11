Zehn Betriebsjubilare bei Karl Storz in Tuttlingen

Zehn Betriebsjubilare meldet die Karl Storz Se & Co. KG im Monat November. Der Erfolg des Unternehmens ist untrennbar mit ihren Mitarbeitenden verbunden, die diesen Erfolg erst ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Monat geehrt werden für 25 Jahre Pierre Chaumeny, Manuela Dimetroßa, Hajrush Ramizi und Nicola Zebhauser, für 20 Jahre Bernd Emmerich, für 15 Jahre Dr. Gerd Beck, Stephanie Kelle und, Dr. Peter Solleder sowei für zehn Jahre Tamo Bausback und Daniel Kupferschmid.