Zauberer Pfiffikus verblüfft mit seinen Tricks

Dieter Sirringhaus aus Niedereschach ist ein erfahrener Künstler bei Kinderveranstaltungen und versteht es laut einer Pressemitteilung, sein junges Publikum zu begeistern. So auch die Kinder des Kindergartens „Regenbogen“ in Durchhausen. Der Elternbeirat und das Kindergartenteam hatten Sirringhaus mit seiner Villinger Puppenbühne zu einem Auftritt eingeladen.

Die Stimmung war einfach fantastisch. „Ich bin Dieter“, stellte er sich den Kindern vor. Doch beim Aufsetzen des Zauberhuts wurde aus Dieter ganz schnell der Zauberer Pfiffikus, der mit seinen Tricks die Kinder total verblüffte. Schön war, dass einzelne Mädchen und Jungen dem Zauberer bei seinem Auftritt assistieren durften. So zauberte ein Kind plötzlich Knoten in bunte Tücher, wo vorher keine waren, und ein anderes Kind zauberte ein Ei aus dem Zauberbeutel, der eben noch ganz leer gewesen war. Aber auch die ganze Gruppe war miteinbezogen, denn die „Zauberpuste“ des Publikums war enorm wichtig für das Gelingen der Show.

Im zweiten Teil des Programms hatten Kasper und sein Hund Bello ihren großen Auftritt. Von Anfang an waren die Kinder „absolut gefesselt“, so die Mitteilung. Alle waren mittendrin in einer spannenden Geschichte: Räuber hatten das Geschenk der Großmutter geklaut und die Kinder halfen Kasper, seinem Freund Seppl und Bello, die Räuber zu schnappen und das Geschenk wieder zu bekommen. Das war aufregend.

Ganz oft wurde lauthals gelacht, vor allen Dingen über die Späße von Bello. Dann war wieder gespannte Stille und immer wieder gab es plötzlich laute Rufe der Kinder, wenn einer der Räuber sich näherte. Zum Ende des Programms folgte großer Applaus. Und als Dieter und Bello anschließend durch die Reihen gingen, um sich von den Kindern zu verabschieden, war allen klar: Das war heute für alle Kindergartenkinder ein besonderes Erlebnis.