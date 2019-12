Zahlreiche Unfälle durch Wintereinbruch

Der Wintereinbruch hat am Freitag für zahlreiche Verkehrsbehinderungen und Unfälle gesorgt. Auf vielen Strecken blieben Fahrzeuge liegen. Bei Albstadt kam eine 24-jährige Autofahrerin ums Leben.

73 Verkehrunfälle registrierte das Lagezentrum beim Polizeipräsidium Tuttlingen allein am Freitagvormittag für die Landreise Rottweil, Tuttlingen und den Schwarzwald-Baar-Kreis. Insgesamt 24 Verkehrsbehinderungen gab es zudem.

Im Zollernalbkreis rückten die Beamten zu 15 Verkehrsunfällen aus. Im Landkreis Freudenstadt wurden acht Verkehrsunfälle und sechs Verkehrbehinderungen gezählt.

Bei Albstadt-Lautlingen kam es am frühen Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 24-jährige Fahrerin ums Leben kam. Kurz nach 2 Uhr nachts kam sie im Bereich einer Gefällstrecke vermutlich aufgrund Schneeglätte ins Schleudern und prallte seitlich in ein entgegenkommendes Fahrzeug eines 40-jährigen Mannes. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20 000 Euro.

Während der Schnee in den tieferen Lagen bereits um die Mittagszeit nachließ und in Regen überging, schneite es auf dem Heuberg bis in den Nachmittag hinein weiter. An vielen Steigungen hingen Autos und Lastwagen fest.