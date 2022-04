Zahlreiche Preise für Tuttlinger Musiker bei „Jugend musiziert“

Schülerinnen und Schüler aus Tuttlingen und Umgebung sind vor Kurzem beim Jugendmusikwettbewerb „Jugend musiziert“ in Pforzheim waren erfolgreich gewesen. Die Musikschule kooperierte dabei auch mit der Musikakademie in Villingen und der Musikschule in St. Georgen, teilt die Stadt Tuttlingen in einem Bericht mit.

Die Ergebnisse (25 Punkte sind die Maximalpunktzahl) der Tuttlinger Musikschüler im Einzelnen:

Duo Klavier und ein Holzblasinstrument: Nicola Bayha, Anna Motz (Querflöte/Klavier) 24 Punkte und einen 1. Preis; Leni Schneider-Strittmatter, Lena Majewski (Querflöte/Klavier Musikakademie Villingen) 23 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Bundeswettbewerb; Yara Reichle, Lena Majewski (Querflöte/Klavier Musikakademie Villingen) 24 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Bundeswettbewerb.

Duo Klavier und ein Blechblasinstrument: Aurelius Kempf, Wanda Schmidt (Waldhorn/Klavier) 24 Punkte und einen 1. Preis ; Paula Schmidt, Patrizia Specker (Waldhorn/Klavier) 23 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Julius Maier, Jule Stöhr (Waldhorn/Klavier) 21 Punkte und einen 2. Preis.

Gitarren-Duo: Alexander Muallem, Anton Schueler (MS St.Georgen), 24 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Bundeswettbewerb; Erwin Yuan und Jan Schmidt, 23 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Bundeswettbewerb (ehemalige Schüler der Musikschule Tuttlingen).

Violine Solo: Anna Motz, 23 Punkte und einen 1. Preis; Julia Mansour, 22 Punkte und einen 2. Preis; Jona Vogt, 22 Punkte und einen 2. Preis; Dorothee Höppner, 22 Punkte und einen 2. Preis; Linus Diesch, 23 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb (er hat inzwischen bei Prof. Christoph Wyneken/Freiburg Unterricht).

Gesang (Pop): Aysu Demirkaya, 24 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Bundeswettbewerb.

Klavier-Kammermusik: Annika Baisch, Wanda Schmidt (Violinen), Ushini Zoysa (Klavier), 20 Punkte und einen 2. Preis.

Klavierbegleitung: Lea Reichle, 24 Punkte und einen 1. Preis.

Die Vorbereitungen zum Wettbewerb wurden vom Förderverein Viva a Musica und dem Elternbeirat der Musikschule Tuttlingen tatkräftig unterstützt, berichtet die Stadtverwaltung. Die für die musikalische Vorbereitung und Erfolge verantwortliche Musikschullehrer sind: Johanna Amiras (Klavier), Monika Ascher (Violine), Andrea Bensch (Violine), Romina de la Fuente (Gesang), Heinz Imrich (Quer-flöte), Bernd Müller-Fliss (Violine), Friederike Weber (Klavier), Peter Woelke (Gitarre), Takako Yamanoi (Waldhorn)