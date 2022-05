Zahlreiche Mitglieder bei der Hauptversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung im ‚Gasthaus „Adler“ berichtete die einstimmig wiedergewählte Vorsitzende Gabi Kübler-Fritz, dass aus Gründen Corona nur wenige Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Dies waren im Juli 2021 die Begehung und Besichtigung von drei Gärten, an denen zahlreiche Mitglieder teilnahmen. Im März dieses Jahres wurden die Mitglieder mit einem Frühjahrsgruß in Form einer Primel überrascht. Derzeit wird der Bau eines Insektenhotels am Donauradweg durchgeführt.

Details aus dem Vereinsgeschehen waren dem Protokollbericht zu entnehmen. Kassiererin Annemarie Waidelich stellte eine stabile Kassenlage vor. Die Prüfer Paul Blocher und Hans Buschle bescheinigten eine einwandfreie Kassenprüfung.

Das Ergebnis der einstimmig erfolgten Wahlen lautete: 1. Vorsitzende Gabi Kübler-Fritz, 2. Vorsitzende Bruni Vogt, Schriftführer Wolfgang Wuchner, Kassiererin Annemarie Waidelich. Beisitzerinnen sind Monika Buschle, Margrit Kavaljunas, Irene Stiller und Maria Ulmschneider. Nicht mehr kandidiert hatte Anne Reichle. Sie wurde mit einem Blumengeschenk verabschiedet. Ihre Nachfolgerin im Ausschuss ist Simone Wagner-Bucher. Als Kassenprüfer bestätigt wurden Paul Blocher und Hans Buschle.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Vinzenz Huber und Roland Hagen geehrt.

Vorgestellt wurde das Jahresprogramm und von der Versammlung einstimmig beschlossen: 30. April Fertigstellung eines Insektenhotels am Donau-Radweg, 14. Mai Pflanzenbörse auf der Hoffläche Fritz, Antoniusstraße 16, 8. Juli Jahresausflug zur Heuneburg mit Museumsführung und Besuch des Kloster Heiligkreuztal mit Klostergarten. Am 22. Juli werden die Mitglieder wieder zu einem Grillfest ins Ursental eingeladen. Am Nendinger Kinderferienprogramm beteiligt sich der OGV wieder und plant den Besuch in einer Bio-Gärtnerei.