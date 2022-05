Zahlreiche Ehrungen verdienter Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich, nach drei Jahren, nutzten wir die Gelegenheit, eine einfache Jahreshauptversammlung, ohne Bewirtung, abzuhalten. Am 20. Mai traf sich eine kleine Anzahl Mitglieder im Gemeindesaal der Martinskirche, um den Regularien und Berichten zu folgen.

Wahlen standen an, unser 1. Vorsitzender Günter Martin wurde nach 32 Jahren für weitere vier Jahre gewählt. Ebenso die Schriftführerin Christina Blohmke für die nächsten vier Jahre. Aus der erweiterten Vorstandschaft sind folgende Mitglieder nach langer Zeit altershalber ausgestiegen: Ursula Konrad und Otmar Zapf. Neu hinzu kamen Karin Heierth, wiedergewählt Regina Schmidt-Dold und Gerhard Kossmann. Ein weiterer Punkt war die Satzungsänderung. Sie musste zeitgemäß abgeändert und erneuert werden.

Für 25 Jahre Treue zum Verein wurden geehrt Luise Eppler, Christina Blohmke, Gerhard Kossmann, Eberhard Doms mit dem silbernen LOGL-Bäumchen, mit dem goldenen Apfel für langjährige Unterstützung in der Vorstandschaft Ursula Konrad und Otmar Zapf. Auch die 32 Jahre Vereinsvorsitz von Günter Martin wurde dankend gewürdigt.

Nun hoffen wir, dass die geplanten Aktivitäten, die auch in der Presse beworben werden, durchgeführt werden können. Als kleiner fachlicher Impuls endete die Versammlung mit einem Kurzfilm über die Artenvielfalt, untert anderem mit dem Sielmann Weiher bei Bermatingen.

Folgende Aktivitäten sind für 2022 noch geplant: ein Sommerschnittkurs am 23. Juli, Anfang September Fahrt zur Landesgartenschau nach Neuenburg am Rhein und im Herbst eine Anleitung, wie ein Hochbeet richtig gebaut wird. Für die verschiedenen Veranstaltungen erfolgen rechtzeitig Einladungen und Mitteilungen in der Presse.