Zahl der Hilfeleistungen verdoppelt sich

Die Wurmlinger Nachbarschaftshilfe hat die Zahl ihrer Hilfeleistungen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2013 verdoppelt: Laut ihrem Vorsitzenden, Bürgermeister Klaus Schellenberg, leisteten die 44 ehrenamtlichen Mitstreiter 2600 Stunden Hilfe. Künftig will die Nachbarschaftshilfe auch Kleiderbörsen veranstalten.

„Das Kleiderbörsen-Team ist nicht als Verein organisiert“, erläutert Schellenberg. Deshalb sei es für die Organisatoren schwierig, die Börsen zu versichern. „Wir nehmen sie auf“, so Schellenberg. Unter dem Dach der Nachbarschaftshilfe hätten sie künftig Versicherungsschutz – und die Helfer partizipierten durch die Spenden für die Kleiderbörsen daran. Die Satzungsänderung zwecks „Erweiterung der Aufgaben, um die Durchführung von Kleiderbörsen zu ermöglichen“ ist neben Berichten, Aussprache und Entlastung des Vorstands ein Punkt der Mitgliederversammlung der Nachbarschaftshilfe am Freitag, 8. Mai, ab 20 Uhr im Gasthaus „Schlossstüble“.

Rund 60 Wurmlinger nehmen laut Schellenberg Leistungen der im April 2012 gegründeten Nachbarschaftshilfe in Anspruch. „Der Verein ist in der Gemeinde angekommen – die Akzeptanz ist da“, zieht Schellenberg nach drei Jahren ein Zwischenfazit.

44 ehrenamtliche Helfersind derzeit im Einsatz

Das Jahresbudget habe 2014 bei 94000 Euro gelegen. Rund 600 der insgesamt 2600 Stunden Hilfeleistungen seien in der Ferienbetreuung angefallen. An erster Stelle stehen Hilfen im Haushalt für kranke oder bedürftige Menschen oder Begleitungen zum Arzt oder Behörden. Hinzu kommt die Entlastung für pflegende Angehörige. Die 44 ehrenamtlichen Helfer koordinieren zwei Einsatzleiterinnen, die laut Schellenberg geringfügig beschäftigt sind. Die Ehrenamtlichen erhielten bis zu 200 Euro monatlich Aufwandsentschädigung.

Die Nachbarschaftshilfe versteht sich als Ergänzung zur Sozialstation und den regionalen ambulanten Pflegediensten, mit denen man zusammenarbeite. Ziel sei es, so die Verantwortlichen, die „soziale Infrastruktur in Wurmlingen zu verbessern, Mobilität, Versorgung und Dienstleistungen zu sichern“, damit betagte und pflegebedürftige Menschen „so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung und der Dorfgemeinschaft bleiben können“.

Wer Helfer werden möchte, kann sich in der Geschäftsstelle, Untere Hauptstraße 29, in Wurmlingen, Telefon 07461 / 140 70 85, E-Mail nachbarschaftshilfe@wurmlingen.de, melden.