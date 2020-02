Zahl der Auszubildenden steigt entgegen dem landesweiten Trend

Die Handwerksbetriebe in der Region setzen weiter auf die Ausbildung eigener Fachkräfte: Bis Ende 2019 wurden im Handwerkskammerbezirk Konstanz 1701 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Die Zahl der neuen Azubis sei damit entgegen dem landesweiten Trend um 5,72 Prozent gestiegen und pendele sich nach einem Rückgang im Vorjahr wieder auf stabilem Niveau ein, so eine Pressemitteilung.

Großen Anteil an dieser Entwicklung habe die ungebrochene Integrationsbereitschaft der Betriebe. 136 Menschen aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan hätten 2019 eine handwerkliche Ausbildung begonnen. Das entspreche einem Anteil von acht Prozent. „Ohne die Geflüchteten würden sich in vielen Berufen Lücken auftun. Wir brauchen diese jungen Menschen und wollen, dass sie im Land und im Handwerk eine Perspektive haben“, sagt Handwerkskammerpräsident Werner Rottler.

Weiter gestiegen sei die Zahl der Abiturienten im Handwerk: Ihr Anteil habe sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre fast verdreifacht und liege heute bei rund 15 Prozent. „Allmählich spricht sich herum, dass das Handwerk reelle Chancen bietet und ein Studium keineswegs der einzige Weg zum Erfolg ist. Dieses Umdenken ist auch dringend notwendig, sonst fehlt unserer Wirtschaft irgendwann das Fundament“, so Rottler.

Die positive Entwicklung der Ausbildungszahlen gilt für alle fünf Landkreise des Handwerkskammerbezirks. Den stärksten Zuwachs verzeichnet der Landkreis Konstanz mit einem Plus von 9,1 Prozent. Doch auch in den Landkreisen Rottweil (+6,8 Prozent), Tuttlingen (+sechs Prozent), Waldshut (+3,4 Prozent) und im Schwarzwald-Baar-Kreis (+2,7 Prozent) wurden mehr neue Lehrverträge abgeschlossen als im Vorjahr.

Von den Zuwächsen profitiere insbesondere das Bau- und Ausbaugewerbe mit einem Plus von 14,1 Prozent. In Elektro und Metall sowie Gesundheit und Chemie wurden jeweils 6,8 Prozent mehr neue Azubis gefunden, in der Berufsgruppe Holz 4,3 Prozent. Deutlich zurückgegangen sei die Zahl der neuen Auszubildenden dagegen im Nahrungsmittelhandwerk (-19,2 Prozent) und in den Kaufmännischen Berufen (-28,6 Prozent).

„Hier gilt es, die guten Gründe für eine duale Ausbildung im Handwerk noch deutlicher zu machen – von der familiären Atmosphäre in den Betrieben bis hin zu den guten Chancen auf eine erfolgreiche Selbständigkeit“, sagt Rottler. Die Kammer werde die Betriebe daher auch in diesem Jahr bei der Nachwuchswerbung unterstützen und von der Ausbildungsplatzbörse bis zur Vermittlung von Bildungspatenschaften mit Schulen für Informations- und Kontaktmöglichkeiten sorgen.