Zahl der Arbeitssuchenden im Juni stark gestiegen

Ukrainische Flüchtlinge werden seit dem 1. Juni Ansprüche in den Jobcentern betreut und suchen Arbeit. Die vielen Beratungsgespräche stellen die Arbeitsagenturen vor Herausforderungen.

Die Arbeitslosigkeit ist im Monat Juni außergewöhnlich stark gestiegen. Durch den Wechsel der geflüchteten Menschen aus der Ukraine vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Zuständigkeit der Jobcenter hat sich die Zahl der Arbeitslosen um 1 237 auf insgesamt 9 526 Personen erhöht. Die Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen Schwenningen berichtet, dass die Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte gestiegen ist.

Die seit Kriegsbeginn geflüchteten Ukrainer haben seit dem 1. Juni Anspruch auf Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Sie werden nun von den Jobcentern der Kreise Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen betreut. „Der Übergang in die Grundsicherung ist eine große Herausforderung für Kommunen und Jobcenter“, erklärt Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen.

Die Erwartungen auf dem Arbeitsmarkt sind hoch

Eine weitere Herausforderung für die Jobcenter seinen die vielen Beratungsgespräche mit den Geflüchteten, um ihnen zeitnah eine berufliche Perspektive bieten zu können. Aufgrund des Arbeitskräftemangels, der viele Branchen aus der Region betrifft, sind die Erwartungen an eine schnelle Verfügbarkeit der Menschen aus der Ukraine für den Arbeitsmarkt hoch.

Der Bestand an Arbeitslosen ist in der Arbeitslosenversicherung um 1,3 Prozent leicht zurückgegangen, Bei der Grundsicherung hat sich die Zahl im Vergleich zum Vormonat stark erhöht, sie nahm um 31,3 Prozent zu. Diese Entwicklung ist auf die Betreuung geflüchteter ukrainischer Staatsangehöriger in den Jobcentern zurückzuführen.

Von der Agentur für Arbeit werden 993 Arbeitslose im Kreis Rottweil, 1 836 Arbeitslose im Schwarzwald-Baar-Kreis und 1 278 Arbeitslose im Kreis Tuttlingen betreut. Von den Jobcentern werden 1 184 Arbeitslose im Kreis Rottweil, 2 502 im Schwarzwald-Baar-Kreis und 1 733 Arbeitslose im Landkreis Tuttlingen betreut.

In allen Landkreisen steigt die Zahl der Arbeitssuchenden

Im Landkreis Tuttlingen waren im Juni 3 011 Frauen und Männer ohne Arbeit, 547 mehr als im Vormonat. Im Kreis Rottweil waren im Juni 2 177 Personen arbeitslos, 417 mehr als im Vormonat. Im Schwarzwald-Baar-Kreis waren 4 338 Menschen arbeitslos, 273 mehr als im Vormonat.