Zähe Grundstücksverhandlungen im Neubaugebiet Thiergarten

Mühsam gestalten sich die Grundstücksverhandlungen im geplanten Neubaugebiet Thiergarten West. Zwar arbeitet die Stadt derzeit auf Hochtouren, doch noch nicht einmal die Hälfte der Flächen ist in städtischem Besitz. Das amtliche Umlegungsverfahren soll im Juli eingeleitet werden.

„Einfach ist es nie“, weiß Stadtpressesprecher Arno Specht, dass Grundstücksverhandlungen in geplanten Gewerbe- und Wohngebieten selten problemlos verlaufen. So auch im geplanten Baugebiet Thiergarten West, das die ursprünglich als zwei Bauabschnitte gedachten Bereiche Thiergarten II und III (auf der stadtzugewandten Seite der Rußbergstraße, direkt angrenzend an das bereits realisierte Neubaugebiet Thiergarten I) zusammenfasst.

Aktuell gehören 46 Prozent der Fläche der Stadt Tuttlingen. „Die Verwaltung ist gemeinsam mit dem Erschließungsträger intensiv an den Eigentümerverhandlungen dran“, sagt Specht. Ziel sei es, etwa 80 Prozent der Fläche zu erwerben, beziehungsweise das freiwillige Umlegungsverfahren zu realisieren. Das bedeutet, dass die Grundstückseigentümer ihr Grundstück hergeben – im Bereich von Thiergarten West aber eine andere Fläche zugewiesen bekommen. Wer dies nicht tut, wird in wenigen Wochen quasi dazu gezwungen: Noch im Juli soll das amtliche Umlegungsverfahren eingeleitet werden, so Specht.

Die Schwierigkeiten in Thiergarten West liegen vor allem darin begründet, dass die Eigentumsverhältnisse kleinteilig sind. 22 Grundstückseigentümer, darunter auch etliche Erbengemeinschaften, teilen sich die teils schmalen Parzellen zwischen dem Ende des jetzigen Wohngebiets und der Rußbergstraße. Während manch ein Teil einer Erbengemeinschaft zum Verkauf bereit sei, sperre sich ein anderes Teil dagegen, sagt Specht. So gestalte sich manch eine Verhandlung langwierig und schwierig.

Die Erschließungsarbeiten in Thiergarten West sollen 2019 realisiert werden, Ende 2019 soll die Vermarktung gestartet werden. Bis zu 450 Wohneinheiten sind geplant.