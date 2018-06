Yvonne Grausam löst Martin Naber-Milz ab

Yvonne Grausam wird neue Leiterin der Tuttlinger Stadtbibliothek. Sie löst Martin Naber-Milz ab, der seit Mai 1992 an der Spitze der kulturellen Einrichtung der Stadt Tuttlingen steht. Auch für Klaus Steckeler, Leiter der Musikschule, gibt es eine Nachfolgeregelung, allerdings noch unter Vorbehalt.

Ein externer Bewerber um den Leitungsposten an der Musikschule hatte geklagt, sagt Stadtsprecher Arno Specht. Der Bewerber war von der Stadtverwaltung nicht zu einem sVorstellungsgespräch eingeladen worden und hatte sich deshalb an das Arbeitsgericht gewand. Nun wartet die Stadt die Entscheidung des Gerichtes ab, ehe sie die Personalie öffentlich macht. Der langjährige Musikschulleiter Klaus Steckeler ist am Dienstag 65 Jahre alt geworden und scheidet zum Schuljahresende aus dem Amt.

In der Stadtbibliothek wird der Leitungswechsel bereits zum 1. April vollzogen. Dann tritt Yvonne Grausam, 27 Jahre alt, ihre Stelle an. Bibliotheksnutzer kennen sie, denn sie arbeitet bislang schon in der Einrichtung als stellvertretende Bibliotheksleiterin, wie der Stadtsprecher sagte.