Xylinos-Quintett bietet Workshop an

Am Donnerstagmorgen, 8. März, gibt das Xylinos-Quintett ein Werkstatt-Konzert im Haus der Schüler. Am Nachmittag werden die fünf Musiker laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung ab 17 Uhr in der Musikschule einen Workshop abhalten. Interessierte sind eingeladen.

Die Teilnahmegebühr für Zuhörer beträgt fünf Euro und 20 Euro für aktive Instrumentalisten. Die Teilnehmer erhalten die neuesten Infos zu Übe- und Instrumentaltechniken sowie zum Zusammenspiel aus erster Hand. Das Kollegium der Musikschule sieht den Workshop als Impuls für die eigene Arbeit.

Das Xylinos-Bläserquintett aus Berlin gastiert am Freitag in der Stadthalle. Am Fagott ist der aus Tuttlingen stammende Florian Bensch dabei, der seine musikalische Ausbildung vor vielen Jahren in der städtischen Musikschule begann. Im Rahmen des Jubiläums 50 Jahre Musikschule entstand die Idee, dass die Mitglieder des Ensembles sich in der Heimatstadt ihres Mitmusikers besonders einbringen.

Der designierte Schulleiter Alfons Schwab möchte die Schule für Musikinteressierte öffnen. Im Vorfeld wurden deshalb über 100 Musikvereine und Musikschulen aus der Region zum Workshop eingeladen. Das Städtische Blasorchester, der Elternbeirat der Musikschule und der Förderverein Viva La Musica unterstützen die Aktion.

Am Freitagabend wird Alfons Schwab um 19.45 Uhr dann die Konzerteinführung in der Stadthalle mit Florian Bensch gemeinsam moderieren. Karten für das Konzert sind bei der Ticketbox erhältlich.