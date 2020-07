Wurmlingen verpasst Halbfinale nur knapp

Im Viertelfinale des Bezirkspokals hat die SG Deißlingen/Lauffen durch einen 4:1-Sieg gegen den SV Villingendorf für die Pokalüberraschung gesorgt und steht damit im Halbfinale. Auch der Vorjahresfinalist SV Zimmern II löste durch ein 3:1 beim A-Ligisten SV Horgen das Halbfinal-Ticket. Dort treffen nun beide Teams in Zimmern aufeinander. Im zweiten Halbfinale stehen sich in Beffendorf die SG Bösingen II/Beffendorf (3:2 beim SV Gosheim) sowie die FSV Schwenningen (4:3 beim SV Wurmlingen) gegenüber. Beide Halbfinals finden am Samstag, 25. Juli, um 16 Uhr statt.

SV Wurmlingen – FSV Schwenningen 3:4 (2:1). – Tore: 1:0 (23. Minute) Ivan Gonzalez-Garcia, 1:1 (30.) Dimitri Bärwald, 2:1 (35.) Marc Beck, 2:2 (59.) Dimitri Bärwald, 3:2 (63.) Ivan Gonzalez-Garcia, 3:3 (75.) Chahid Moutassime, 3:4 (88.) Armido Stoppiello. – Schiedsrichter: Christian Hafner. In einem packenden Pokalspiel agierte Wurmlingen von Beginn an hellwach. Dimitri Bärwald für die FSV und Ivan Gonzalez-Garcia für den A-Ligisten per Freistoß verpassten die ersten Großchancen auf die Führung. Durch direkte Freistoßtreffer von Gonzalez-Garcia und Marc Beck gingen die Hausherren jeweils sehenswert in Führung. FSV-Angreifer Bärwald glich zwischenzeitlich mit seinem Abschluss von der linken Seite zum 1:1 aus. Bis zur Pause gab es Chancen auf beiden Seiten. Die Torabfolge war nach dem Seitenwechsel zunächst gleich. Nach etwa einer Stunde erzielte Bärwald, erneut über links, mit einem unberechenbaren Schuss per Außenrist den Ausgleich. Dann schockte Gonzalez-Garcia die Gäste aus dem Schwenninger Moos mit dem nächsten Kunstschuss: Von der Mittellinie aus schlug der Ball hinter Torwart Samir Smakovic im Netz ein. In der Schlussphase war der Bezirksligist dann zwingender in der gegnerischen Hälfte. Der eingewechselte Chahid Moutassime sorgte nach 75 Minuten für den erneuten Ausgleich. Am entscheidenden Treffer zum 4:3 war erneut Bärwald beteiligt, als er von seiner Außenbahn aus für Armido Stoppiello vorbereitete, der aus zentraler Position den umjubelten Siegtreffer erzielte. Die neuformierte SVW-Elf war durch eine spielerisch und kämpferisch gute Leistung nah dran am Halbfinaleinzug. Schiedsrichter Christian Hafner leitete die faire Partie gut.

SV Gosheim – SG Bösingen II/Beffendorf I 2:3 (0:3). - Tore: 0:1 (8.) Thomas Eger, 0:2 (18.) Benedikt Bantle, 0:3 (39.) Simon Jauch, 1:3 (52.) Ali Sari, 2:3 (58.) Dominik Klemm (Elfmeter). - Zuschauer: keine. - Schiedsrichter: Daniel Dosch (SRG Tuttlingen). Die Gäste hatten im ersten Durchgang deutliche Vorteile, führten nach 18 Minuten durch zwei Treffer von Thomas Eger und Benedikt Bantle nach 18 Minuten mit 2:0. Als Simon Jauch (38.) nach einem Eckball per Kopf das 3:0 erzielt hatte, schien die Partie frühzeitig zugunsten der SG entschieden. Doch nach der Pause traf Ali Sari (52.) aus 20 Metern zum 3:1. Nur neun Minuten schaffte Dominik Klemm per Strafstoß den Anschluss. Die Partie drohte zu kippen, doch die Gäste retteten den knappen Vorsprung ins Ziel, wobei beide Teams noch zu Torchancen kamen.

SG Deißlingen/Lauffen – SV Villingendorf 4:1 (1:0). - Tore: 1:0 (37.) Maurice Roth, 2.0 (64.) Maximilian Bögelspacher, 2:1 (67.) Christian Höllerich, 3:1 (76.) Marius Hahn, 4:1 (90.) Robin Schumpp. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Thomas Glantz (Göllsdorf). Die Gastgeber waren von Beginn an aggressiver und lauffreudiger. Beim SVV dagegen blieb vieles nur Stückwerk. Zudem leisteten sie sich zu viele individuelle Fehler, welche die SG im zweiten Durchgang zu den entscheidenden Treffern nutzte.

Nach einer ausgeglichenen Startphase investierten die Gastgeber mehr, erzielten durch Maurice Roth (37.) das 1:0. Auch nach der Halbzeit war die SG galliger und der eingewechselte Maxi Bögelspacher (64.) traf zum 2:0. Der Anschlusstreffer von Christian Höllerich drei Minuten später war nur ein kurzes aufbäumen, weil der SVV auch danach nicht zwingend genug war, um die Gastgeber in Schwierigkeiten zu bringen. Die SG dagegen agierte gradliniger und erzielte durch Marius Hahn (76.) das 3:1.

Obwohl die Gäste nicht aufstecken, schafften sie es nicht die Platzherren unter Druck zu setzen, stattdessen konterten diese eiskalt und erhöhten durch Robin Schumpp (90.) auf 4:1, stehen verdient im Halbfinale.

SV Horgen – SV Zimmern II 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 (5.) Yasin Bozkurt, 0:2 (45.) Kevin Haxha, 0:3 (70.) Yasin Bozkurt, 1:3 (86.) Shpat Racaj. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Michael Ponto (Seedorf). In einem von beiden Teams intensiv geführten Spiel, hatten die Gäste den besseren Start, erzielten nach einem schönen Spielzug durch Neuzugang Bozkurt (5.) den Führungstreffer. Die Gastgeber zeigten sich davon unbeeindruckt, hatten fortan Vorteile und auch die besseren Möglichkeiten, mit denen sie aber fahrlässig umgingen. Die Gäste hingegen waren effektiver, erzielten durch Kevin Haxha fast mit dem Pausenpfiff, nach einem Eckball das 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel war kein Klassenunterschied erkennbar, wobei der SVZ allerdings in der Defensive nun weniger zuließ. Als Bozkurt nach 70 Minuten einen Konter zum 3:0 abschloss, war die Partie entschieden. Horgen gab trotz des nun deutlichen Rückstands nicht auf, erzielte durch einen sehenswerten Schuss von Shpat Racaj in der Schlussphase das 3:1.