Wurmlingen/Tuttlingen trifft auf ASV Möckmühl

Von Schwäbische Zeitung

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 31-jährigen Mann, der am Freitagmorgen gegen 01.30 Uhr auf seine 32-jährige Freundin in der gemeinsamen Wohnung in Weingarten mehrfach eingestochen und diese dabei schwer verletzt hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen dem Paar in der Nacht zu einem heftigen Streit, in dessen Verlauf der Tatverdächtige die Frau mit einem Küchenmesser attackierte.