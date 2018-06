Wurmlingen schlägt VfL Nendingen 4:3

Der SV Wurmlingen hat am Donnerstagabend das Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A 2 gegen den VfL Nendingen 4:3 gewonnen. Die Gastgeber verbesserten sich auf den vierten Platz.

In einem lebhaften Nachholspiel auf dem Wurmlinger Kunstrasenplatz behielten die Gastgeber letztendlich etwas glücklich die Punkte am Ort. Die Wurmlinger waren noch nicht richtig auf dem Platz, da lagen sie auch schon 0:1 gegen die Nendinger zurück. Nach der 2:1-Führung versäumten es die Platzherren, frühzeitig den Sack zuzumachen und mussten so das 2:2, nach einem Foulelfmeter, einstecken. Nach dem Platzverweis mussten die Wurmlinger 20 Minuten in Unterzahl auskommen. In dieser Zeit hatten auch die Nendinger Chancen, erneut in Führung zu gehen. Der Siegtreffer, drei Minuten vor dem Ende, brachte den Gastgebern drei Zähler. Eine Punkteteilung hätte dem Spielverlauf, vor allem in der zweiten Hälfte, eher entsprochen.

Tore: 0:1 (2. Minute) Daniel Milkau, 1:1 (29./Freistoß) Benjamin Raidt, 2:1 (31.) Sener Kalayci, 2:2 (34./Foulelfmeter) Manuel Weininger, 3:2 (47./Freistoß) Benjamin Raidt, 3:3 (66.) Gianluca Colucci, 4:3 (87.) Ümit Cakiki. - Schiedsrichter: Thomas Bauer (Gosheim). - Zuschauer: 120. - Besonderes Vorkommnis: rote Karte gegen Wurmlingen (70.). (ly)