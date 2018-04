Wurmlingen kämpft um die Relegation

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, steht am 25. Spieltag für den angehenden Meister SV Bubsheim gegen den FC Frittlingen eine machbare Aufgabe an. Auch für den schärfsten Verfolger, FSV Schwenningen, sollte die Aufgabe beim abstiegsgefährdeten TV Wehingen zu bewältigen sein. In Deilingen geht das Kellerderby zwischen dem Gastgeber und der SpVgg Aldingen über die Bühne.

SV Bubsheim – FC Frittlingen (Vorrunde 2:2). Dem FC Frittlingen kann man einfach nicht zutrauen, dass er auf dem Kirchberg dem SV Bubsheim die erste Niederlage der Saison beibringt.

SV Seitingen-Oberflacht – SV Tuningen (0:1). Im Baar-Derby würde dem SVSO auch ein Heimsieg gegen den SV Tuningen zunächst nicht weiterhelfen. Die Gastgeber würden auf dem Abstiegsplatz sitzen bleiben.

SpVgg Trossingen II – VfL Nendingen (2:1). Die Nendinger haben jetzt zwei Spiele nacheinander gewonnen und wollen auch aus Trossingen nicht leer heimfahren. Mehr als ein Remis ist der Ressel-Truppe nicht zuzutrauen.

SV Renquishausen – SC 04 Tuttlingen II (3:1). Der SVR hat daheim 1:4 gegen den FSV Denkingen verloren. Gegen die SC 04-Reserve soll es besser laufen. Die Gastgeber wollen den Vorrundensieg wiederholen.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SV Kolbingen (3:1). Die SG steht mit dem Rücken zur Wand. Gegen den SV Kolbingen müssen drei Zähler in Mahlstetten bleiben, wenn die Probleme um den Klassenerhalt nicht noch größer werden sollen.

SV Wurmlingen – FSV Denkingen (4:1). Wenn der SV Wurmlingen sich die minimale Chance auf den Relegationsplatz erhalten will, muss er das Heimspiel gegen den FSV Denkingen gewinnen. Zuletzt war der FSVD unter den Siegern zu finden.

TV Wehingen – FSV Schwenningen (1:3). Die FSV Schwenningen hat es in Wehingen in der Hand. Der jüngste Sieg über den SV Wurmlingen hat nur dann Gewicht, wenn jetzt auch in Wehingen gewonnen wird.

SV Deilingen-Delkhofen – SpVgg Aldingen (2:4). Beide Mannschaften sitzen auf einem Abstiegsplatz. Auch ein Heimsieg würde die Situation für den SVD nicht verbessern. Das gleiche gilt auch für die Spielvereinigung, die auch bei einem Sieg in Deilingen auf dem Abstiegsplatz verbleibt.