Wurdak: „Niemand bleibt allein mit seinen Sorgen“

Selbsthilfe ist, wenn Du das Wort ergreifst, das dir im Hals steckengeblieben ist“: Mit diesem Zitat von Fritz-J. Schaarschuh beginnt das Interview unserer Mitarbeiterin Sabine Doderer mit Sabrina Wurdak. Im Jahr 2012 hat die studierte Sozialpädagogin und systemische Therapeutin die Selbsthilfekontaktstelle im Landkreis Tuttlingen aufgebaut und leitet diese seither. Im Interview spricht sie über die Entwicklung der Selbsthilfegruppen.

Frau Wurdak, Sie können auf eine rund achtjährige Berufserfahrung im Bereich der Selbsthilfe zurück blicken. Was hat sich in dieser Zeit getan?

Viel, sehr viel! Der Bedarf an Selbsthilfegruppen hat sich in den vergangenen Jahren sukzessive gesteigert: Gab es zu Beginn meiner Tätigkeit rund 50 Selbsthilfegruppen hier im Landkreis, so ist deren Zahl mittlerweile auf 74 gestiegen. Das zeigt, dass der Bedarf in einer breiteren Schicht der Bevölkerung gewachsen ist. Heute ist es keineswegs ein Stigma, sich mit seinen Problemen an eine Selbsthilfegruppe zu wenden. Im Gegenteil: Die Akzeptanz wächst stetig.

Wie erklären Sie sich das?

Nun, wir alle erleben den rasanten gesellschaftlichen Wandel. Nur zwei Stichworte: Demografie und Digitalisierung. Einerseits wird die Bevölkerung immer älter. Andererseits sehen wir uns alle konfrontiert mit immer schneller umzusetzenden Anforderungen. Ehedem stabile Berufsbilder brechen immer mehr auf. Flexibilität und Schnelligkeit sind mehr und mehr gefragt. Da produziert Dynamik schnell auch Überforderung und psychische Probleme.

Was können die Selbsthilfegruppen leisten?

Die Selbsthilfegruppen leisten wirklich Beeindruckendes für unsere Gesellschaft. Sie sind ein Zufluchtsort, hier stoßen die Menschen mit ihren Problemen auf Verständnis und Zuwendung. In einer offenen und vertrauensvollen Atmosphäre unterstützen sich die Teilnehmenden gegenseitig. Sie tauschen sich aus und schaffen es trotz eigener Betroffenheit, sich für andere und schließlich auch für sich selbst einzusetzen. Dabei sehen wir uns als Ergänzung zum professionellen Versorgungssystem.

Respekt! Funktioniert denn das Zusammenwirken in allen Fällen?

Es ist zumindest die Regel. Denn: Selbsthilfe entsteht ja immer dort, wo Menschen ihre Notlage aus eigener Kraft meistern müssen oder es wollen. Das Bedürfnis zur Teilnahme an einer Gruppe erwächst aus dem eigenen Leidensdruck und schließlich begegnet man Gleichbetroffenen.

Wie schätzen Sie den Effekt einer Teilnahme ein?

Sehr positiv. Die Gruppenmitglieder wachsen idealerweise im Laufe der Zeit zusammen. Nach dem Motto: Einer hilft dem anderen. So lösen sich in den Gesprächen Blockaden. Gerade das Aussprechen der eigenen Probleme ist so wichtig. Und natürlich das Zuhören. „Den Schrecken verlieren und die innere Kraft stabilisieren“ – so beschreibe ich den positiven Effekt einer Selbsthilfegruppe.

Dabei ist das Engagement der ehrenamtlichen Gruppenleiter deutlich hervorzuheben. Sie stärken und fördern mit ihrem Einsatz die Selbsthilfegruppen.

Wenn ich das umfängliche Gruppenverzeichnis anschaue, dann geht es bei einigen Gruppen um sehr emotionale Themen wie Schicksalsschläge, Trauer, Trennung.

Ja, da nennen Sie jetzt ein kleines Spektrum unseres sehr umfänglichen Angebotes. Aber es stimmt, dass bei den genannten Themen natürlich starke Emotionen mitspielen. Doch stellen wir fest, dass bei zunehmenden Gesprächen in der Gruppe auch diese Emotionen aufgefangen werden. Es findet schrittweise eine Entlastung statt. Gerade auch wegen der gleichen Problemlage innerhalb der Teilnehmer bleibt hier niemand allein mit seinen Sorgen und wird auch nicht als sonderbar abgestempelt. So entwickelt sich ein gestärktes Selbstbewusstsein und das Verhältnis zum sozialen Umfeld wird verbessert.

Sie sind als zweifache Mutter in einer verantwortungsvollen Stelle des Landratsamts Tuttlingen tätig. Wie vereinbaren Sie Beruf und Familie?

Ich arbeite in Teilzeit. Dennoch: Ohne familiäre Unterstützung wären die vielen Abend- und Wochenendtermine schwerlich wahrzunehmen. Und doch wollen wir als gut ausgebildete Frauen auch in Teilzeit eine mögliche Perspektive zur beruflichen Weiterentwicklung haben. Frauen müssen sich leider immer noch viel zu oft entweder für Kinder oder für die Karriere entscheiden. Für mich war es eine große Bereicherung, am Nachwuchsführungskräfteprogramm des Landratsamtes teilnehmen zu dürfen. Außerdem habe ich ein tolles Team in der Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe, das Flexibilität ermöglicht. Vereinbarkeit wird lebbar durch die Förderung von Teilzeitstellen sowie von flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitsorten. Nach dem Motto: Weg von der Präsenzkultur hin zu einer Ergebniskultur.