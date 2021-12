Wünsch dich doch einmal ins Märchen-Wunderland!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sofie verfügt über eine ganz besondere Gabe – sie kann ab dem Zeitpunkt ihres zehnten Geburtstags mit Tieren sprechen. Ein Eichhörnchenkönig kommt auf sie zu und bittet sie inständig um Hilfe. Gemeinsam verjagen sie Räuber, die Guten werden belohnt, die Bösen bestraft...

Selin Tüch, Schülerin der Klasse 6b an der Ludwig-Uhland-Realschule schrieb dieses wundervolle Märchen „Die Rettung der Eichhörnchen“, das im Sammelband „Wünsch dich ins Märchen-Wunderland – Märchen für Herz und Seele im Jahresreigen Band 3“ erschienen ist. Herausgegeben wird diese phantastische Reihe von Martina Meier.

Schon früh begeisterte sich Selin Tüch für das Schreiben. Ihre Texte schickte sie an Kevin Dörr, ihren Klassenlehrer, der sie stets unterstützte und ermutigte, ihr gerne Rückmeldungen gab. Junge Menschen sollen in ihren Interessen und Fähigkeiten gestärkt werden. Bei Selin sind das das Lesen, Schreiben, Kinofilme, Zeichnen, Gesang- und Stimmbildung an der Musikschule.

Als der Druck fertig war, ließ es sich Selin Tüch gemeinsam mit ihren Eltern nicht nehmen, dem Klassenlehrer Kevin Dörr und der Schulleitung der Ludwig-Uhland-Realschule ein Exemplar persönlich mit einem Dankeschön zu übergeben.