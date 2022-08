Wohnhaus steht in Flammen – zweiter Brand am Sonntagabend

Ein Haus in der Tuttlinger Bahnhofstraße hat am Sonntagabend gebrannt. Drei Bewohner erlitten laut Feuerwehr Rauchgasvergiftungen, zwei Wohnungen sind unbewohnbar.

Es war der zweite Großeinsatz für die Tuttlinger Feuerwehr am Sonntag. Am späten Nachmittag hatten Autos auf einem Gelände im Ludwigstal gebrannt. Kaum war dieses Feuer gelöscht, wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. Gegen 22 Uhr war es in der Küche eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße zu einem Küchenbrand gekommen.

Feuer breitet sich aus

Das Feuer im Erdgeschoss der Doppelhaushälfte sei praktisch gelöscht gewesen, da habe es in den oberen Geschossen des Hauses angefangen zu brennen, berichtet Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder. Das Feuer habe sich wohl unbemerkt nach oben ausgebreitet, vermutet er, in kürzester Zeit stand der Dachstuhl in Flammen.

Feuerwehr und Rettungskräfte des DRK waren vor Ort. (Foto: Dorothea Hecht)

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf die andere Doppelhaushälfte übergriffen. Dennoch ist der Schaden enorm. Die beiden Wohnungen in den Obergeschossen sind unbewohnbar. Die genaue Ursache muss noch geklärt werden.

Neben den drei Verletzten waren auch zwei Katzen vom Brand betroffen. Eine konnte die Feuerwehr noch retten.

Abgesehen von der Tuttlinger Feuerwehr waren auch die Abteilung Möhringen sowie Abordnungen aus Mühlheim und Spaichingen beim Einsatz dabei, dazu Rettungskräfte des DRK.

Zuerst hatte es nur im Erdgeschoss, später im Obergeschoss und im Dachgeschoss des Hauses gebrannt. Die Feuerwehr war mit der Drehleiter im Einsatz. (Foto: Feuewehr/Hand)

Momentan viele Brände

Eine Reihe von Bränden hält die Feuerwehr derzeit auf Trab. Neben vielen kleineren Vorkommnissen gab es letzte Woche einen größeren Flächenbrand in Eßlingen und am Samstag vor einer Woche einen Wohnungsbrand in der Stockacher Straße gekommen. In letzterem Fall verdächtigt die Polizei einen 22-Jährigen der Brandstiftung.