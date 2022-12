„Wohngeld plus“ gilt ab 1. Januar

Ab Januar steigt die Zahl der Wohngeldberechtigten spürbar an. Die Stadt Tuttlingen nimmt Anträge entgegen – und gibt Tipps für eine möglichst reibungslose Antragstellung.

„Wohngeld plus“ lautet das Programm, und Millionen von Haushalten wird es ab 1. Januar zusätzliche Einnahmen bescheren: Im Zuge der Wohngeldreform werden nämlich die Einkommensgrenzen deutlich angehoben. Die Zahl derer, die dann Anspruch auf einen Zuschuss zu den Mietkosten haben, dürfte laut Schätzungen des Bundes von derzeit 700.000 auf über zwei Millionen Haushalte steigen.

Die zuständigen Behörden rechnen daher mit einem spürbaren Ansturm. Um diesen beherrschen zu können und die Wartezeiten nicht allzu lang werden zu lassen, gibt die Stadt Tuttlingen Tipps. Bevor man einen Antrag stellt, sollte man über einen Online-Rechner prüfen, ob man überhaupt berechtigt ist. Der Rechner befindet sich auf der Website des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen unter www.bmwsb.bund.de. Die Stadt Tuttlingen nimmt nur Anträge aus Tuttlingen sowie den Stadtteilen Möhringen, Nendingen und Eßlingen entgegen – für alle anderen Orte im Landkreis ist das Landratsamt zuständig.

Alle Formulare sowie die entsprechenden Informationen sind auf der Website der Stadt www.tuttlingen.de hinterlegt oder können im Rathaus an der Infothek abgeholt werden. Die ausgefüllten Formulare müssen zusammen mit den entsprechenden Nachweisen an die Stadtverwaltung Tuttlingen geschickt werden. Für den Besuch im Rathaus bucht man am besten Online einen Termin – und zwar unter www.tuttlingen.de/terminvereinbarung. Wer nicht online buchen kann, erreicht die Wohngeldstelle unter Telefon 07461/99411 oder 07461/99250.

Zum Termin selber sollten folgende Unterlagen mitgebracht werden: Unterschriebener Antrag und Datenschutzhinweise, Komplette Einkommensnachweise aller im Haushalt lebender Personen (letzte 12 Verdienstabrechnungen), gegebenenfalls Nachweis über sonstige Einnahmen, Kopie des Mietvertrages, Anlage „Angaben zur Miete“ oder „Fremdmittelbescheinigung“, Kontoauszüge der letzten drei Monate (lückenlos), gegebenenfalls Nachweis über eine etwaige Schwerbehinderung oder Pflegebedürftigkeit.

Sobald der Antrag und alle Unterlagen vorliegen, wird er bearbeitet. Die Entscheidung wird dann per Post mitgeteilt. Aufgrund der neuen Regelungen rechnet auch die Stadt Tuttlingen mit längeren Bearbeitungszeiten.