Wohin, wenn man dringend muss? Manche WCs sind unter aller Sau

Wohin, wenn man dringend muss, aber gerade in der Stadt unterwegs ist? In Tuttlingen gibt es neben den öffentlichen Toiletten auch die Möglichkeit, sogenannte „Nette Toiletten“ in Geschäften und Restaurants aufzusuchen, auch wenn man nichts konsumiert. Damit ist das Stadtgebiet gut abgedeckt. Pech hat, wer in Eßlingen muss: Dem bleibt eigentlich nur das Schicksal des Wildpinklers. Und wer dabei erwischt wird, muss zahlen.

Es ist ein anrüchiges Thema. Allerdings macht dieses Bedürfnis alle Menschen gleich. Öffentliche Toiletten haben zudem einen gewissen Ruf weg, niemand sucht diese Örtlichkeiten gerne auf. Doch stimmt das auch? Wie sieht es in Tuttlingen aus?

Ekelfaktor hoch: Die beiden Damentoiletten am Bahnhof waren beide so verdreckt (Montag, 13.35 Uhr), dass man sie eigentlich nicht benutzen konnte. Details ersparen wir unseren Lesern. Die Frage ist nur, was frau macht, wenn sie dringend muss? Nebenan gibt es ein chinesisches Restaurant, das bei der Netten Toilette mitmacht. (Foto: iw) Edelstahl mit Selbstreinigungsfunktion bekommen die Besucher der öffentlichen Unisex-Toilette am Donauspitz . Bei unserem Besuch war sie weitgehend sauber und funktionstüchtig, die Beschichtung des Klodeckels ist aber ziemlich aufgequollen, mutmaßlich von der Reinigung. (Foto: dh) Picobello präsentierte sich die öffentliche Toilette im Rathaus-Untergeschoss. (Foto: dh) Wegen Sanierung geschlossen: Wer im Umläufle flaniert, zeltet oder sportelt, kennt die Toiletten dort gut. Geflieste Böden und Wände plus Schüsseln und Waschbecken aus Edelstahl. Generell sind die Klos gut in Schuss, nach sonnigen Tagen kann das abends aber auch mal anders aussehen. (Foto: dh) Vorbildlich: Die Damentoiletten am Zentralen Omnibusbahnhof waren super sauber (Montag, 13.30 Uhr), keinerlei Grund zur Beanstandung. Wenn man motzen wollte, dann höchstens darüber, dass die Schüler den Eingangsbereich zum Rauchen nutzen und sich grundsätzlich mit „Ey Alter“ oder „Ey, du Spast“ ansprechen. (Foto: iw) 1 von 1

Alles andere als ein Vergnügen für das Reinigungspersonal

Insgesamt gibt es acht öffentliche WCs in der Stadt, die am ZOB gehört ebenso dazu wie in der Stadtbibliothek oder im Rathaus. In Nendingen kann, wer muss, ins Rathaus gehen und in Möhringen in die Angerhalle - die Toilette im Außenbereich hat ein Münzschloss. Nur in Eßlingen fehlt ein Angebot. Die Reinigung der stillen Örtchen erfolgt laut Stadt täglich. Und das ist für das Reinigungspersonal oft alles andere als ein Vergnügen.

Drastische Schilderungen vom Bahnhof

Rückmeldungen der Reinigungskräfte erhält die Verwaltung regelmäßig, vor allem immer dann, wenn extreme Verschmutzungen vorkommen. Nachdem vor ein paar Jahren die Toiletten am ZOB problematisch waren, hat sich die Lage dort inzwischen weitgehend beruhigt. „Drastische Schilderungen hören wir mittlerweile leider immer wieder vom Bahnhof“, erklärt Stadtsprecher Arno Specht.

Dort sei es mehrfach vorgekommen, dass Kot an die Wände geschmiert wurde oder die Kloschüsseln durch Unmengen an WC-Papier mutwillig verstopft wurden. Beim Toiletten-Check der Redaktion haben sich die üblen Zustände im Bahnhof bestätigt. Die beiden Damentoiletten waren in einem Zustand, dass frau sie nicht aufsuchen konnte – ins Detail wollen wir nicht gehen. Aber die Frage stellen: Wer verhält sich denn so? Nur: Was tun Reisende, die in der Stadt ankommen und ein dringendes Bedürfnis haben? Specht sagt: „Wir weisen die Besucher*innen darauf hin, dass es als Alternative im Bahnhof noch die „Nette Toilette“ im China-Restaurant sowie die Behinderten-Toilette im Erdgeschoss gibt.“ Den Schlüssel dafür erhält man im Backshop.

Die Sanierung des Bahnhofs steht an, dann sollen auch die Toiletten umgestaltet werden. „Das wird entsprechend geplant“, verspricht Specht, vor allem werden die Toiletten künftig nicht mehr im Keller sein. Und noch eine Anmerkung der Redaktion: Vielleicht könnte man künftig auch auf die Automaten verzichten, aus denen man „SexGags“ und „Pussy to go“ für ein paar Euro ziehen kann. Das dürfte das Schmuddel-Image diesen stillen Örtchens deutlich aufwerten.

„Nette Toilette“-Besitzer werden unterstützt

50 Euro im Monat – so viel bezahlt die Stadt den Gastronomen und Ladenbetreibern, die ihre Klos der Öffentlichkeit bereitstellen, auch wenn sie keine Kunden sind. Entsprechende Aufkleber mit „Nette Toilette“ finden sich am Eingang.

Das Café „Como“ in der Königstraße macht seit 2015 dabei mit. Mehrmals täglich suchen Passanten die Toiletten auf. „Wenn ich jedesmal 50 Cent verlangen würde, wäre das wahrscheinlich mehr als das, was ich von der Stadt bekomme“, meint Café-Betreiber Bulos Kusoglu.

Kontrollieren muss er hin und wieder auch, denn nicht alle Toilettengänger wüssten sich auch zu benehmen, und manche hinterlassen Dreck und Schmutz. „Darauf möchte ich lieber nicht detailliert eingehen“, meint er und schränkt ein, dass nicht alle so seien, das aber durchaus ein-, zweimal im Monat vorkomme.

Veronika Trettner vom „La Vie“ macht ebenfalls bei der „Netten Toilette“ mit. „Die Menschen sind dankbar und froh, dass sie die Toilette nutzen dürfen“, hat sie festgestellt. Viele andere Möglichkeiten gebe es ja nicht. Das Klientel ist unterschiedlich - viele Radfahrer, aber auch Menschen, die zum Einkaufen in die Stadt kommen - und ebenso die Frequentierung. Schlechte Erfahrungen macht sie selten mit den WC-Besuchern. „Bis auf Veranstaltungen wie Fastnacht oder andere ist das alles okay“, meint die Wirtin.

Strafen fürs Wildpinkeln

Ansonsten gilt: Jede Toilette ist nur so gut, wie sie die Menschen hinterlassen. Und wer lieber ins Freie geht, wenn er unterwegs ist, dem sei gesagt: In der Regel gibt es fürs Wildpinkeln ein Bußgeld von etwa 35 Euro. Wenn man denn erwischt wird.