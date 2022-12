Wohin an Heiligabend - gemeinsam statt einsam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wohin an Heiligabend“, fragen sich viele Menschen, die an diesem besonderen Tag im Jahr alleine sind und niemanden zum gemeinsamen Feiern haben. Eine schöne Möglichkeit bietet dazu seit Jahren die Kreisdiakoniestelle zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde im Gemeindehaus in der Gartenstraße an.

Gefeiert wird bereits ab dem Nachmittag mit einem bunten weihnachtlichen Programm aus Liedern und Geschichten. Es wird gemeinsam musiziert und gesungen. Zu weihnachtlichem Gebäck gibt es Tee und Kaffee. Eine gemütliche und festliche Gemeinschaft, bei der alle Menschen willkommen sind. Eine große Zahl von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unter der Leitung von Christine Hess und Pfarrer Markus Arnold sorgen für das leibliche Wohl und die stimmungsvollen Programmbeiträge.

Für jede und jeden gibt es ein weihnachtliches Menü mit auf den Weg nach Hause. Diese Veranstaltung wird ermöglicht durch die Unterstützung von vielen Spenderinnen und Spendern. Seit Jahren unterstützt Ronald Hutter vom gleichnamigen Reisebüro mit einem namhaften Spendenbeitrag das Gelingen dieser Veranstaltung. Rund 80 Besucherinnen und Besucher haben das Angebot an Heiligabend dankbar angenommen.