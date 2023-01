Wohin am Wochenende? Veranstaltungstipps im Kreis Tuttlingen

Musikalisch startet dieses Jahr – am Wochenende ist im Kreis Tuttlingen in Sachen Konzerte einiges geboten. Auch ein paar andere Schmankerl sind aber im Programm.

Musik, Musik, Musik und bloß nicht aufhören

Hits über Hits: Don’t stop the music in Trossingen. (Foto: Martin Häusler;Martin Hausler;Martin Haeusler)

Wann? Donnerstag, 12. Januar, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Wo? Konzerthaus Trossingen

Eintritt: Tickets ab 14 Euro

Tänzer, Choreographien und die größten Hits aller Zeiten kommen bei „Don’t stop the music“ zusammen. Ohrwürmer von Elvis Presley, den Beatles, Bee Gees, Madonna und Michael Jackson bis hin zu heutigen internationalen Stars wie Usher, Rihanna und Lady Gaga stehen auf dem Programm.

Dem Sound of Silence nachspüren

Tribute an Simon & Garfunkel: Graceland spielen am 13. Januar in Wehingen. (Foto: Harry Keller)

Wann? Freitag, 13. Januar, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Wo? Schlossberghalle Wehingen

Eintritt: 34 Euro an der Abendkasse

Mit einem Highlight eröffnet der Kulturverein Wehingen sein Jahresprogramm 2023. Das durch Europa tourende Duo Graceland Simon & Garfunkel meets Classic konzertiert mit Band und Streichquartett in der Wehinger Schlossberghalle. Zu hören ist zeitlos gute Musik von Simon & Garfunkel, interpretiert von Musikern mit ganz eigenem Sound. Mit Liedern wie „Sound of Silence“ und „Bridge over Troubled Water“ schuf das US-amerikanische Duo Simon & Garfunkel poetische Hymnen für eine ganze Generation und ging spätestens mit „The Boxer“ und „Bridge over Troubled Water“ in die Musikgeschichte ein.

Zwei Flügel im Zusammenspiel

Francesca Amato und Sandra Landini spielen am 15. Januar in der Tuttlinger Stadthalle. (Foto: Stadthalle/PR)

Wann? Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr

Wo? Stadthalle Tuttlingen

Eintritt: ab 20,80 Euro

Ein Konzert, zwei Flügel, vier Hände: Mit Francesca Amato und Sandra Landini startet die Tuttlinger Stadthalle ins Konzertjahr 2023. Auf zwei Flügeln präsentieren die beiden Werke von Mozart und Liszt. Erstmals werden in diesem Konzert die beiden Flügel der Stadthalle Tuttlingen im Zusammenspiel zu hören sein, ein Steinway von 2001 und ein Sauter von 2021. Einlass ist um 17 Uhr. Um 17.15 Uhr findet im Kleinen Saal der Stadthalle eine Konzerteinführung mit Klavierschülerinnen der Musikschule statt.

Räumliche Grenzerfahrungen bei Kukav

Räume und ihre Bedeutung stehen im Zentrum der Ausstellung des Kulturkastenvereins Tuttlingen. (Foto: Veranstalter)

Wann? Freitag, 13. Januar, und Samstag, 14. Januar, jeweils 18.30 Uhr

Wo? Kulturkastenverein, Katharinenstraße 9

Eintritt: frei

Das Thema des Abends befasst sich mit Räumen. Angefangen bei den Grenzen unseres Körpers, physischen Räumen getrennt durch solide Wände, bis hin zu Räumen, welche immateriell sind und nur durch Regeln wie wir uns in ihnen Verhalten gefestigt werden. Die Exponate sind von lokalen und international tätigen Kunstschaffenden, welche im Bereich Expanded Cinema, Performance, Klanginstallationen, Skulptur, experimenteller Photographie und Malerei arbeiten, etwa Max Aurich, Pablo Koenig, Petra Metzger, Tomohiro Imagawa. Für beide Termine sind die Plätze begrenzt, eine Anmeldung unter www.kukav.de ist erforderlich. Am Montag, 16. Januar, und Samstag, 21. Januar, gibt es weitere Termine.

Garde- und Showtanzsport bestaunen

Die Spaichinger Prinzengarde bei einem Auftritt an der Redoute. (Foto: Archiv- Regina Braungart)

Wann? Samstag, 14. Januar, 12 Uhr (Einlass 11 Uhr): Jung- und Junioren, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) Aktive.

Wo? Stadthalle Spaichingen

Der Garde- und Showtanzwettbewerb bringt über 30 Gardegruppen von klein bis groß in die Halle. Es ist auch ein Treffen unter Freunden nach der „Corona-Pause“, denn viele Garden reisen auch von weit her. Für Deko und Party sorgt dabei die Narrenzunft Deichelmaus mit einer 28-Meter-Bar und zwei DJ’s